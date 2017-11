Vincitore Hell's Kitchen Italia 2017/ Pronostico: Mohamed è il grande favorito

Vincitore Hell's Kitchen Italia 2017, pronostico: chi trionferà nella finalissima del talent show di Carlo Cracco tra Erika, Mohamed e Tommaso? Il marocchino è il favorito.

21 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Hell's Kitchen 2017

E’ tutto pronto per la finalissima di Hell’s Kitchen Italia 2017. Oggi, martedì 21 novembre, alle 21.15 su Sky Uno HD, andrà in onda l’atto finale di Hell’s Kitchen Italia, il talent show culinario in cui Carlo Cracco ha messo a dura prova le abilità dei concorrenti, chiamati a superare non solo i vari imprevisti che sono nati in cucina nel corso delle precedenti puntate ma soprattutto le difficoltà psicologiche nate a causa dell’atteggiamento di Cracco che, per tutta la durata del talent, ha sottoposto i concorrenti ad una fortissima pressione urlandogli contro, utilizzando anche insulti ed epiteti particolarmente offensivi per criticarli, rimproverarli, spronarli. Solo in tre sono riusciti a superare i vari ostacoli conquistando l’ambitissima finale. Questa sera, a giocarsi il titolo di Executive Chef di uno dei ristoranti del JW Marriott Venice Resort Spa presso l’Isola delle Rose a Venezia saranno Erika, Mohamed e Tommaso. Chi sarà, dunque, il vincitore della quarta edizione di Hell’s Kitchen Italia?

I TRE FINALISTI

Chi sono i tre finalisti di Hell’s Kitchen Italia 2017? Due uomini e una donna, nella finalissima del talent show di Sky in cui Carlo Cracco tira fuori il peggio di sé per spronare i concorrenti, si sfideranno in una gara senza esclusioni di colpi. Erika, Mohamed e Tommaso sono i tre aspiranti chef che sono riusciti a non abbattersi e a superare anche i durissimi attacchi ricevuti dal giudice Carlo Cracco. I finalisti che dovranno dimostrare di avere tutte le carte in regola per vincere sono: Erika, Sous Chef pugliese di 28 anni, ha portato nella cucina di Hell’s Kitchen Italia un po’ di colore e di femminilità; Mohamed, 31 anni di origine marocchina e trentino d’adozione, sogna di aprire un ristorante a Marrakech e Hell’s Kitchen Italia rappresenta la sua grande occasione; Tommaso, giovane abruzzese che dirige la cucina di famiglia e sogna di diventare un grande chef. Il favorito per la vittoria finale è considerato Mohamed che, secondo quanto scrivono i fans del programma sui social, non solo è il migliore dei finalisti ma è anche quello che ha dimostrato più voglia di lavorare e più determinazione nel voler raggiungere il proprio obiettivo.

LE ANTICIPAZIONI DELLA FINALE

Per la finalissima di Hell’s Kitchen Italia 2017, Carlo Cracco ha programmato una serie di prove difficilissime che metteranno a dura prova i tre finalisti. Da tre, i concorrenti resteranno poi in due e, nel corso dell’ultimo servizio, i due finalisti presenteranno il loro menù con cui cercheranno di trionfare. Per la puntata finale torneranno, poi, alcuni degli ospiti già visti nel corso della stagione, in primis il Signor Scardovelli. Per i finalisti sarà fondamentale non sbagliare nulla e, soprattutto, curare tutto nei minimi dettagli. Al termine dell’ultimo servizio, Carlo Cracco eleggerà il vincitore di Hell’s Kitchen Italia 4. Chi sarà, dunque, il vincitore? A trionfare sarà davvero Mohamed come prevede il pubblico o ci sarà un vincitore a sorpresa? Lo scopriremo questa sera, al termine di una puntata imperdibile.

© Riproduzione Riservata.