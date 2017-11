AMICI 17/ Il daytime tra assegnazioni e prime faide (oggi, 22 novembre 2017)

Oggi, mercoledì 22 novembre 2017, alle 13.50 su Real Time va in onda un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 17, in vista della puntata pomeridiana di sabato 25 novembre.

22 novembre 2017

Stefano De Martino, Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta

Oggi, mercoledì 22 novembre 2017, alle 13.50 su Real Time va in onda il daytime di Amici 17, condotto da Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro. Il programma di Maria De Filippi, che ha ufficialmente preso il via sabato scorso con al prima puntata del sabato pomeriggio, inizia già ad appassionare il popolo del web, che ogni pomeriggio segue il daytime e commenta in diretta quanto accade nella casa. Occhi puntati sulla sfida tra Biondo e Mose: “Puntata numero 1 e parte già la faida Biondo vs Mose GRAZIE AMICI GRAZIE MARIA”, “Ci sono già le rivalità. Li amo quando sono cattivi” e “Ho paura che #Mose si riveli la brutta copia di #Nesli e #Biondo la brutta copia di #Briga”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. Qualcuno critica l’atteggiamento del capitano della squadra Ferro: “Mose si crede troppo lui… non mi piace proprio”. Altri attendono le prime strigliate dei professori: “Io ho bisogno che la Celentano inizi a distruggere psicologicamente un po' di persone” e “Comunque sti ragazzetti hanno bisogno di sane cazziate, almeno si ridimensionano immediatamente”. In attesa di scoprire cosa succederà oggi nella scuola, mentre i ragazzi si preparano per il pomeridiano di sabato 25 novembre, rivediamo cosa è successo ieri, martedì 21 novembre.

AMICI 17, DAYTIME 21 NOVEMBRE 2017

Continuano le assegnazioni agli studenti in vista della puntata di sabato di Amici 17. Claudia sfiderà Lauren sulla stessa coreografia di video-dance montata da Garrison. Grace e Audjah, invece, si sfideranno nel canto con “What about us” di Pink. Einar deve preparare tre pezzi: “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco, “Heaven” di Bryan Adams e l'inedito “Non c’è”. Per la ballerina Valentina tre coreografie: una di Garrison e due della Peparini. Nicole deve preparare quattro pezzi: “Mad world” di Gary Jules, “Enjoy the silence” nella versione di Carla Bruni, “Ad ogni costo” di Vasco Rossi e “Streets of Philadelphia” di Bruce Springsteen. Quattro pezzi anche per Elliot: “”Hey Jude” dei Beatles, “Story of my life” dei One Direction, “Photograph” di Ed Sheeran, “A Thousand years” di Christina Perri. Il ballerin Vittorio deve preparare tre coreografie: una di Garrison e due della Peparini. La cantante Carmen deve lavorare su tre brani: “Trattengo il fiato” di Emma Marrone, “Everybody hurts” di Jasmine Thompson e “Vietato morire” di Ermal Meta. Filippo deve preparare due coreografie della Peparini e una di Goodson. Due brani per Luca: “Alors on danse” di Stromae e “Without you” di Avicii. Bryan, invece, deve prepara una coreografia della Celentano e una di Garrison. Tre canzoni per Federico: “Don't look back in anger” degli Oasis, “She will be loved” dei Maroon 5 e “Magic” dei Coldplay. Tre coreografie per Nicolas ideate da Goodson, Garrison e dalla Peparini. Silvia deve preparare tre canzoni: “”What's up?” di 4 non blondes, “I’m with you” di Avril Lavigne, “Solo per te” dei Negramaro. Per Orion coreografie della Celentano, della Peparini e la variazione classica di Don Chisciotte.?Emanuele deve preparare “Margherita” di Riccardo Cocciante, “La canzone del sole” di Lucio Battisti e “Ain't no sunshine” di Black Labely Society.I The Jab si confronteranno con i Black Soul Trio con gli inediti “Lei”, “Il costume di Dio” e “Costenzo”. Paola deve preparare due coreografie della Celentano e una variazione classica. Tre brani per Yaser: “Faith” di Stevie Wonder, “Living on my own” di Freddie Mercury e “Billie Jean” di Michael Jackson. Infine per i Black Soul Trio “Havana” di Camila Cabello, “13 buone ragioni” di Zucchero e “Felice Los 4” di Maluma.

