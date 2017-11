Aida Yespica / Video, la showgirl in lacrime: "Ho comprato una casa, è mia e di mio figlio!" (GF Vip 2017)

In un momento di riflessione nella spa del Grande Fratello Vip 2017, Aida Yespica ha rivelato a Daniele Bossari di aver acquistato una casa a Milano e di aver donato a sua sorella...

La lunga permanenza nella spa del Grande Fratello Vip 2017, ma soprattutto la certezza di essere ormai a un passo dalla finalissima del prossimo 4 dicembre, ha portato Aida Yespica a fare una lunga riflessione sul suo passato e analizzare tutti gli obiettivi faticosamente raggiunti fino a questo punto. "Se solo ci fosse mio padre", ha infatti esclamato la concorrente in un momento di nostalgia parlando con Daniele Bossari, al quale ha raccontato, fra le lacrime, la prima meta faticosamente raggiunta con i suoi sacrifici. Il primo traguardo - ha ammesso infatti la modella - è stato quello della prima casa acquistata a Milano con il lavoro in tv: "Con quei soldini mi sono fatta la casa e per dieci anni... l'ho pagata, fino all'anno scorso, è mia, ho fatto un mutuo che ho pagato fino a dicembre dell'anno scorso", e oggi, fiera di ciò che ha realizzato, la showgirl ha ammesso senza trattenere l'emozione: "È mia, di mio figlio".

IL REGALO A SUA SORELLA

Lacrime e riflessioni nella Spa del Grande Fratello Vip 2017, dove un'Aida Yespica più nostalgica del solito non ha nascosto a Daniele Bossari il suo rammarico per non avere accanto a sé suo padre e gioire con lui dei risultati fino a oggi raggiunti. La showgirl, che ha ammesso con soddisfazione di aver finito di pagare la sua casa di Milano lo scorso anno, ha inoltre rivelato al suo compagno di avventura di aver donato dei soldi a sua sorella affinché acquistasse un appartamento in Venezuela per lei e i suoi due figli: "così anche lei avrebbe avuto la sua casa", ha aggiunto la Yespica, che nel raccontare i suoi trascorsi al suo inquilino non è riuscita a trattenere l'emozione. "Sarà orgoglioso tuo papà", ha quindi chiosato Daniele Bossari, mentre la modella, sopraffatta dai ricordi, è stata costretta a trattenere le emozioni. A questo link è possibile visualizzare il video del racconto sul sito ufficiale del reality.

