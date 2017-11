Annamaria e Alfredo/ Uomini e donne, dalle accuse ai dubbi sul nuovo pretendente

Ancora accuse ai danni di Annnamaria con tanto di rvm dedicato a lei e ai suoi uomini, cosa succederà nella nuova puntata del trono over del programma?

22 novembre 2017 Hedda Hopper

Annamaria finisce nuovamente sotto accusa nella nuova puntata di Uomini e donne. Questa volta non servono segnalazioni per spingere Gianni Sperti ad andare contro la dama che torna al centro dello studio per raccontare l'evoluzione del suo rapporto con Alfredo, la new entry venuta appositamente per corteggiarla. Prima di andare a fondo alla questione, la dama, però, subisce gli attacchi di Gianni Sperti che ha fatto preparare un video con una carrellata di tutto gli uomini venuti per lei e tutte le scuse che ha usato per allontanarli in questi mesi, naturalmente questo farà partire un altro acceso scontro in studio che non finirà bene per la dama visto che ha un altro no da dire al suo nuovo pretendente. La dama continua a ribadire il fatto che non ha un altro uomo al di fuori della trasmissione ma chi le crederà adesso?

LE ACCUSE DI GIANNI E I DUBBI SU ALFREDO

Annamaria sotto accusa nella nuova puntata del trono over e le cose peggioreranno quando al centro dello studio, davanti a lei prenderà posto Alfredo. Il cavaliere la sta frequentando in questi giorni ma anche questa volta c'è qualcosa che non va. I due sono emozionati e sono usciti insieme ma questo alla dama non basta. Il passo indietro della dama è legato al fatto che il cavaliere vorrebbe accelerare i tempi data la loro età ma trova un muro davanti. Annamaria è convinta che sia troppo presto per pensare ad altro che non sia un'amicizia e così arriva un altro no. Cosa succederà dopo questa risposta? Gianni Sperti avrà una conferma alle accuse che le ha rivolto?

