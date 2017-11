BEAUTIFUL / Brill uniti e felici: il matrimonio è vicino? (Anticipazioni 22 novembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 22 novembre: Brooke e Bill decidono di concedersi una seconda possibilità e di sposarsi, come già più volte avevano progettato in passato.

22 novembre 2017 Redazione

Katherine Kelly Lang (Brooke)

Una nuova coppia si formerà ufficialmente nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Stiamo ovviamente parlando di Brooke e Bill che decideranno di darsi una seconda possibilità dopo la lunga separazione che li ha caratterizzati. La Logan credeva infatti di fare cosa giusta legandosi a Ridge e creando con lui la famiglia che hanno sempre desiderato ma in Australia ha assistito al sorprendente bacio del fidanzato con Quinn. Da quel momento nulla è stato come prima e, dopo l'inevitabile rottura, la Logan ha deciso di tornare da colui che le aveva sempre dimostrare di amarla. Bill Spencer è rimasto sorpreso dalla visita di Brooke e oggi, insieme a lei, porrà le basi per un ricongiungimento inaspettato. La coppia si confesserà il reciproco amore e pianificherà il proprio matrimoni: dopo tante cerimonie andate a vuoto all'ultimo momento, questa volta niente e nessuno dovrà separali. le nozze dei Brill saranno imminenti?

Beautiful: Sally finirà in carcere?

Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, si tornerà a parlare anche del boicottaggio subito ai danni della Spectra Fashions e delle possibili conseguenze del caso. I Forrester saranno concentrati nella creazione di una linea di abiti che dovrà essere presentata nella sfilata già programmata da tempo. Allo stesso tempo, Rick, Eric, Ridge e familiari continueranno a parlare della punizione esemplare che dovrà subire Sally e la sua famiglia. L'idea sarà di denunciarla per il furto dei bozzetti, anche se Carter sarà di parere contrario: interrogato dai suoi capi, esprimerà i suoi dubbi nel riuscire a dimostrare che quegli stessi abiti provengano dall'atelier Forrester. Ma, nonostante il parere negativo del loro avvocato, i Forrester continueranno ad essere convinti che Sally e Coco (il solo R.J. crederà alla stagista) non debbano farla franca...

© Riproduzione Riservata.