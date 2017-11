BELEN RODRIGUEZ / La rottura con Andrea Iannone è definitiva: Stefano De Martino di nuovo in agguato?

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono di nuovo in crisi: secondo il settimanale Chi la coppia sarebbe ai ferri corti a causa della mancata convivenza e di opinioni divergenti.

22 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Se ne parla da settimane, ormai, ma questa volta la crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra lasciare poco spazio ai dubbi. La coppia non si vede insieme da tempo, evitando qualsiasi foto o dichiarazione nei social network. E se Jeremias Rodriguez ha trovato il tempo di rivedere l'amico pilota dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip 2, non si può dire la stessa cosa da parte della sua più famosa sorella, scomparsa da qualsiasi Story del suo (ex?) fidanzato. A rincarare la dose sui sospetti di questa crisi, sono arrivate anche le recenti dichiarazioni del settimanale Chi, da sempre bene informato sulle faccende relative al clan Rodriguez al gran completo. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha mostrato un'immagine di Belen e Andrea al ristorante con sgardi e volto arrabbiato. Da quanto pare, il pilota si era allontanato da Valencia dove era impegnato per la gara del MotoGp proprio per cercare il chiarimento con la modella ma l'obiettivo che si era prefissato non sarebbe arrivato.

Belen Rodriguez rifiuta la convivenza e lascia Iannone?

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, il motivo di discussione tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez sarebbe sempre lo stesso: lui vorrebbe intraprendere la convivenza, tanto che in estate la coppia si sarebbe già recata a guardare alcuni appartamenti di Milano, mentre la modella argentina non sarebbe della stessa intenzione. Per lei c'è solo una persona che merita tutte le attenzioni ovvero il figlio Santiago, motivo per cui non intende cambiare casa. La rottura sarebbe dunque arrivata su desiderio di Belen, per nulla disposta ad impegnarsi nuovamente con un uomo dopo la rottura avvenuta con Stefano De Martino. E proprio in questo contesto torna in campo il ballerino napoletano, che continua ad avere un ottimo rapporto con la ex moglie. I motivi di incontro tra loro non mancano, tanto che c'è già chi si dice certo che tra loro presto ci sarà un clamoroso ritorno di fiamma.

© Riproduzione Riservata.