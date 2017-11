CORPI DA REATO/ Su Rai 2 il film con Sandra Bullock e Melissa McCarthy (oggi, 22 novembre 2017)

Corpi da reato, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 22 novembre 2017. Nel cast: Sandra Bullock e Melissa McCarthy, alla regia Paul Feig. La trama del film nel dettaglio.

22 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 2

NEL CAST SANDRA BULLOCK

Il film Corpi da reato va in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 22 novembre 2017, alle ore 21.20. Una pellicola comica che è stata diretta da Paul Feig nel 2013 e interpretata da Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Michael Rapaport, Jane Curtin, Michael Tucci, Bill Burr e Demián Bichir. Melissa McCarthy, che veste i panni di Shannon Mullins, è una nota attrice comica americana famosa al pubblico televisivo per aver perso parte a diverse serie tv di successo, come Una mamma per amica, Mike e Molly e Samantha Who?. Nel 2016 è entrata a far parte del cast di tre differenti film, ovvero The boss, Una spia e mezzo e Ghosbusters. Sandra Bullock, che interpreta Sarah Ashburn, è tra le attrici americane più apprezzate di Hollywood. Tra i suoi film di maggior successo ricordiamo Miss Detective, Premonition e A proposito di Steve. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CORPI DA REATO, LA TRAMA DEL FILM

Sarah Ashburn è un'abile agente del FBI dal carattere particolare ed irruento che fatica a relazionarsi con i propri colleghi, che in realtà la sopportano mal volentieri. Per riuscire ad essere promossa al grado successivo, a Sarah viene affidato un delicato caso che ha per oggetto la cattura di un pericoloso narco trafficante, Simon Larkin, per questo motivo è costretta a trasferirsi a Boston. Qui scopre che il criminale sta lentamente sbarazzandosi dei suoi diretti competitor, conquistando il controllo di tutte le piazze di spaccio della città. Per cercare di scovare il nascondiglio di Larkin, Sarah prova a rintracciare un certo Rojas (collaboratore del narco trafficante) che nel frattempo è stato tratto in arresto. Arrivata presso il distretto di polizia di Boston, Sarah si ritrova a dover scontrarsi con Shannon Mullins, l'agente che ha arresto Rojas e che si dimostra tutt'altro che disposta a collaborare con lei. Poco dopo, il superiore si Sarah chiede a Shannon di occuparsi del suo agente. E così le due poliziotte, tanto diverse dal punto di vista caratteriale e per l'approccio sul lavoro, si troveranno costrette a dover collaborare per catturare Simon Larkin.

