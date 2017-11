Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni / L’ex coppia paparazzata: una rosa rossa per la moglie (Pomeriggio 5)

Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni, l'ex coppia paparazzata dopo il Grande Fratello Vip, lui sta riprovando a conquistarla ancora? Una rosa per la pace...

22 novembre 2017 Valentina Gambino

Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni vogliono ricominciare? La news arriva direttamente dal salotto di Barbara d'Urso che, nel corso di Pomeriggio 5, ospiterà gli ex coniugi. Lui appare da sempre fin troppo birichino mentre lei l'ha perdonato, anche per amore dei figli, in più di una occasione. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, una volta uscita dalla spiata residenza di Cinecittà, ha avuto modo di scontrarsi anche con Simona Izzo, rea di avere anticipato un nuovo tradimento da parte dell'ex. Ed infatti, Iannoni è stato paparazzato tra le pagine di Novella 2000, in teneri atteggiamenti con una misteriosa donna. Mentre lui respingeva le accuse, alcune ore fa è stato nuovamente fotografato di nascosto ma questa volta proprio insieme all'ex Carmen Di Pietro. I due, intenti a scambiarsi delle confidenze, sono stati fotografati mentre lui le offriva una bella rosa rossa in segno di pace: l'ex coppia si ricongiungerà? A breve da Barbara d'Urso, durante la seconda parte di Pomeriggio 5, scopriremo gli ultimi dettagli.

Carmen Di Pietro, l’ex marito la corteggia ancora

La scorsa domenica, durante una nuova puntata di Domenica Live, Iannoni aveva confidato di avere nascosto a Carmen dell'incontro con la misteriosa donna proprio perché stava provando a corteggiare la sua ex moglie. Di seguito Giuseppe ha svelato di non avere più visto la signora con la quale era stato fotografato in teneri atteggiamenti: "Non me lo ricordo nemmeno, l'avrò vista mezza volta". Nel frattempo proprio Carmen Di Pietro, tra le pagine del settimanale “Chi” in edicola proprio da stamattina con il nuovo numero, ha confessato chi potrebbe essere il vincitore del Grande Fratello Vip: secondo lei: "Daniele Bossari, matematico. È un uomo dalle mille sfumature e alcune devono ancora venire fuori. Passa dall’essere serio all’essere un simpatico amicone che si butta nudo in piscina. Non ci dimentichiamo che nella vita si è molto divertito quando faceva il vj. Oggi lui è un passo avanti a tutti gli altri. Conosce tutte le mosse. E lo dico con affetto anche perché solo lui poteva sbattermi fuori". Nel corso di Pomeriggio 5, l’esuberante showgirl farà un passo indietro e riaccoglierà il suo ex marito? Staremo a vedere!

