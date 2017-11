Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ La coppia scoppia? I dubbi del web (GF Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il ciclista chiede consiglio a Giulia De Lellis che con le sue parole aumenta la paura del ciclista per quello che accadrà fuori (GF Vip 2).

22 novembre 2017 - agg. 22 novembre 2017, 11.54 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez lascerà presto Ignazio Moser? La storia nata nella casa del Grande Fratello Vip 2017 sarà messa a dura prova dalla realtà. Ignazio, rimasto solo all’interno della casa, non nasconde le sue paure (leggete in basso). Cecilia, invece, non ha ancora rilasciato dichiarazioni anche se, sui social, sta lasciando i suoi like ai post dedicati a lei e Ignazio. Tuttavia, sulla durata della storia tra Cecilia e Ignazio ci sono molti dubbi. Il primo a non scommettere sulla durata della relazione è Alfonso Signorini che, ai microfoni di Mattino Cinque, ha detto: "Ignazio, lo vedo sempre più pesce lesso. Un po’ imbambolato, non è ben strutturato. Lei mi sembra abbastanza presa, ma non presissima. È partita in quinta e adesso è in terza. Non so cosa succederà quando usciranno dalla casa. Mi chiedo arriveranno al panettone? Trascorreranno insieme il Natale? Lanciamo questa domanda". Anche secondo altri ospiti di Mattino Cinque come Turchese Baracchi e Luca Giurato non sarebbero sorpresi dalla fine della storia tra Cecilia e Ignazio. Turchese Baracchi, in particolare, ha ipotizzato che Cecilia possa già essersi stancata di Ignazio. Dubbo che hanno anche i fans del Grande Fratello Vip. Sarà davvero così? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LE PAURE DI IGNAZIO MOSER

Sono giorni difficili per Ignazio Moser che, dopo aver vissuto in simbiosi con Cecilia Rodriguez, sta vivendo per la prima volta senza la sua dolce metà. Il ciclista del Grande Fratello Vip 2017 sta cercando di tenersi occupato e di non pensare a quello che starà facendo Cecilia senza di lei. Tuttavia, in piena notte, la mente viaggia da sola e Ignazio si è ritrovato a pensare alla sua storia con la modella argentina. Per cercare di allontanare le sue paure, Ignazio si è rivolto a Giulia De Lellis alla quale ha chiesto se, secondo lei, Cecilia abbia già rivisto l’ex fidanzato Francesco Monte. Come svela il Vicolo delle News, le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno solo aumentato le paure di Ignazio. La fidanzata di Andrea Damante, infatti, gli ha detto di prepararsi al peggio, anche al fatto che i due potrebbero aver vissuto la loro ultima notte d’amore. Le parole di Giulia, come riporta ancora il Vicolo, sono state una coltellata per Ignazio Moser che, in piena notte, ha lasciato la camera da letto per andare in giardino a schiarirsi le idee fumando una sigaretta. Giulia, poi, è stata rimproverata da Luca e Raffaello che le hanno fatto notare come le sue parole abbiano letteralmente “ucciso” Moser.

I PRIMI GIORNI DI CECILIA FUORI DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2

Dopo essere stata eliminata, Cecilia Rodriguez è tornata alla sua vita riabbracciando le persone a lei più care. La sorella di Belen, dopo aver rivisto a Roma il fratello Jeremias e la madre Veronica è tornata a Milano per riabbracciare tutte le persone a lei care. La modella, però, non si è ancora fatta vita sui social dove, tuttavia, sta lasciando il proprio like ai post che parlano della sua storia d’amore con Ignazio Moser. Tuttavia, a pubblicare la prima foto di Cecilia fuori dalla casa è stata una delle migliori amiche della sorella di Belen. Patrizia Griffini, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto con Cecilia scrivendo: “Bentornata piccola grande donna”. Nello scatto, Cecilia appare serena e felice di aver finalmente rivisto e riabbracciato tutti i suoi affetti. I fans, però, aspettano con ansia di ascoltare le sue parole che, sicuramente, arriveranno solo sabato con l’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo.

Bentornata piccola grande donna ???????????????? @chechurodriguez_real Un post condiviso da Patrizia Griffini (@la_pettinosereal) in data: 21 Nov 2017 alle ore 15:46 PST

© Riproduzione Riservata.