Chi l’ha visto?/ Anticipazioni puntata 22 novembre: il giallo di Renata e l’appello di Luisa

22 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Mercoledì 22 novembre alle 21.15, su Raitre, va in onda un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?. Al timone della trasmissione, come ogni settimana Federica Sciarelli racconterà le storie di chi cerca amici e parenti di cui si sono perse le tracce occupandosi anche degli ultimi fatti di cronaca. Al centro della puntata odierna, infatti, ci sarà il giallo di Renata Rapposelli, la pittrice scomparsa in Abruzzo il cui corpo è stato ritrovato, giorni dopo, sulla sponda di un fiume, vicino Tolentino. Per l’omicidio e l’occultamento del cadavere sono indagati il figlio di Renata, Simone Santoleri e il padre di quest’ultimo. Sul corpo di Renata è stata disposta una seconda autopsia. Secondo alcune indiscrezioni si sarebbe resa necessaria dopo la perquisizione nella casa di Renata Rapposelli e dopo il rifiuto del figlio a farsi prendere le impronte digitali. Interrogato dal pm, il figlio di Renata si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere mentre il padre Giuseppe è ricoverato in ospedale dopo un malore.

"CHI L'HA VISTO?" ANTICIPAZIONI: L’APPELLO DI LUISA

Federica Sciarelli tornerà ad occuparsi anche di Luisa che si è rivolta a Chi l’ha visto? per cercare la madre naturale. Dopo l’appello in tv, Luisa ha ricevuto una lettera scioccante da parte della madre naturale che diceva: “Per me sei solo la più dolorosa ferita che ho avuto a 18 anni. Tutto sognavo e tutto potevo sperare, ma non certo la violenza che ho subìto e di cui tu sei simbolo. Non ho scelto io di chiamarti così né di averti". Luisa, però, non si arrende: “Nonostante tutto mi auguro un giorno di poterla vedere. Mi dispiace se ha sofferto per una violenza ma da quel rapporto è nato anche qualcosa di buono, che sono io". Luisa torna così a parlare davanti alle telecamere di Chi l’ha visto? decisa a trovare la donna che le ha dato la vita e a cui non porta assolutamente rancore. Federica Sciarelli ospiterà così in studio la giovane donna ed i suoi genitori adottivi. Il nuovo appello di Luisa convincerà la madre naturale ad uscire allo scoperto?

