Chiara Giordano / Nuovo amore dopo Raoul Bova? Le foto dei baci con Manuele confermano

Nuovo amore per Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova? L'avvocatessa è stata beccata dal settimanale Diva e Donna intenta a baciare Manuele...

22 novembre 2017 Anna Montesano

Chiara Giordano e Manuele (Diva e Donna)

Chiara Giordano, dopo tredici anni accanto a Raul Bova, ritrova la scintilla dell'amore al fianco di un altro uomo. Il settimanale Diva e Donna l'ha beccata a Roma mentre bacia con grande trasporto Manuele. Manuele, il compagno di Chiara Giordano, è lontano dal mondo dello spettacolo. Ingegnere di 40 anni, ha conquistato l'ex di Bova con cui vive una bella storia d'amore. I due sorridono e chiacchierano amabilmente incuranti dei paparazzi. Poi quando lei risale in auto scatta il bacio appassionato. Ricordiamo che Chiara Giordano è stata sposata dal 2000 al 2013 con l'attore Raoul Bova da cui ha avuto due figli, Alessandro Leon, 17 anni, e Francesco, 16. Il rapporto fra la Giordano e Bova sembrava giunto al capolinea da molto tempo, ma ciò che ha portato alla chiusura definitiva sono stati prima il tradimento di Raoul con la showgirl spagnola Rocío Muñoz Morales, sua attuale compagna e mamma della piccola Luna, poi le frizioni sul divorzio.

IL DIFFICILE ADDIO A RAOUL BOVA

Queste le parole di Chiara Giordano sulla storia terminata con Raul Bova: "Con il tempo le cose si sono complicate. La separazione, insieme con un doveroso silenzio, sarebbe stato, secondo me, un modo importante per proteggere il nostro patrimonio affettivo. I genitori aiutano i figli a crescere con i fatti e non con le parole, ma soprattutto con l’onestà". Raul Bova invece, attraverso l'intervista al Maurizio Costanzo Show, ha detto la sua sulla storia terminata: "Sono sempre stato fedele fino al punto in cui ho sentito che la mia storia stava finendo. Allora ho preferito non continuare ad avere storie parallele. Il problema non era aver compiuto il gesto, ma il non provare più amore. In casi così, credo sia il dovere di ogni bravo marito, invece di rimanere a casa con la moglie e andare a scopare in giro".

© Riproduzione Riservata.