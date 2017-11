DAVID CASSIDY È MORTO/ I messaggi delle star per dire addio a Keith Partridge

È morto il cantante e attore americano David Cassidy, diventato popolare negli anni '70 per la sua partecipazione alla serie tv "La famiglia Partridge".

22 novembre 2017 - agg. 22 novembre 2017, 11.45 Elisa Porcelluzzi

David Cassidy (Twitter)

Appena si è diffusa la notizia della morte di David Cassidy, tanti personaggi del mondo dello spettacolo che lo hanno conosciuto stanno mandando di cordoglio all famiglia dell’artista statunitense tramite i social. La cantante Gloria Gaynor lo ha ricordato così su Twitter: “I miei pensieri e le miei preghiere sono per la famiglia e i cari di David Cassidy…parte di un’eredità musicale iniziata con il suo ruolo come “Keith Partridge” che ha portato musica e risate nella case di milioni di persone”. Molto sentito il messaggio di Brian Wilson dei Beach Boys: “Sono molto addolorato nel sentire di David Cassidy. Ci sono stati momenti a metà anni ’70 in cui veniva a casa mia e abbiamo anche iniziato a scrivere canzoni insieme. Era molto talentuoso, ed era una bella persona. Amore e misericordia a David e alla sua famiglia”. Maureen McCormick?, attrice nota per aver fatto parte della serie “La famiglia Brady”, ha scritto: “È così triste sentire che David Cassidy è scomparso. È sempre stato così gentile e dolce con me. I nostri spettacoli erano entrambi il venerdì sera e in fondo ho sognato di essere una Partridge. La sua memoria e il suo amore continueranno a vivere per sempre. Ti voglio bene David. Preghiere per la sua famiglia”. (agg. Elisa Porcelluzzi)

È MORTO DAVID CASSIDY

David Cassidy è morto ieri, martedì 21 novembre, all’età di 67 ani. Settimana scorsa il cantante e attore, noto per aver fatto partedella fortunata serie televisiva "La famiglia Partridge", era stato ricoverato in condizioni critiche in un ospedale della Florida per problemi al fegato. La causa della morte è stata identificata in un cedimento degli organi: “È con grande tristezza che annunciamo la morte di nostro padre, zio e caro fratello David Cassidy. David è morto circondato da coloro che lo hanno amato con la gioia nel suo cuore e libero dal dolore che lo ha colpito per così tanto tempo”, si legge nel comunicato diffuso da un portavoce della famiglia Cassidy. Nel 2008, dopo essere stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, l’artista aveva dichiarato pubblicamente di avere problemi con l’alcool. Venne di nuovo arrestato nel 2013. A febbraio 2017 Cassidy aveva annunciato il suo ritiro da ogni attività pubblica a causa di una demenza di forma degenerativa. (agg. Elisa Porcelluzzi)

LA FAMIGLIA PARTRIDGE E LA CARRIERA SOLISTA

Fu uno show televisivo popolare anche in Italia, anche se non certo a livello di quello originale americano. "The Partridge Family" cominciò a essere trasmesso negli Usa a inizio anni 70, la storia divertente e adolescenziale di una classica famiglia americana alle prese con i tipici problemi di tute le famiglie, in questo caso particolarmente numerosa, buon specchio di quel periodo storico. La star più popolare del gruppo divenne ben presto il giovane attore David Cassidy, nello show Keith, il maggiore dei cinque fratelli Partridge. Nella serie tv, l'attrice che interpretava il ruolo della madre dei cinque fratelli, Shirley Jones, era anche la matrigna nella vita reale di Cassidy. La serie televisiva fu un tale successo che i protagonisti misero su anche un gruppo musicale che incise ben otto dischi anche questi di grande successo, e nel quale David era il leader e la voce solista. In America si verificò un autentico fenomeno di isteria di massa da parte dei fan, tanto che prese il nome di Cassydymania, ma anche in Inghilterra dove nel 1974 durante un concerto una ragazza rimasta schiacciata dal pubblico urlante morì di arresto cardiaco. In seguito David Cassidy portò avanti una carriera musicale da solista, con un ultimo grande successo nel 2001. (agg. Paolo Vites)

© Riproduzione Riservata.