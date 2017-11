FEDERICA ROSELLINI/ “Una cosa che vorrei conoscere? Le origini del mondo”

Federica Rosellini, attrice di 27 anni, si è raccontata in una intervista, tra ricordi d'infanzia e alcune domande filosofico-religiose a cui molti vorrebbero una risposta.

22 novembre 2017 Francesco Agostini

Federica Rosellini (Facebook)

L'attrice Federica Rosellini è uno dei più giovani talenti italiani apprezzata per le sue doti attoriali. L'aspetto della ragazza (ha 27 anni) è tutto un programma: emaciata, lunghi capelli castani, pelle bianchissima, occhi chiari. E all'aspetto così spirituale corrisponde anche un carattere riflessivo e pensieroso, volto a scoprire gli argomenti profondi. Sul quotidiano F, l'attrice ha svelato cosa le piacerebbe sapere di più e la risposta è stata un sorprendente: 'Le origini del mondo'. Un quesito religioso che molti si sono posti e a cui anche Federica Rosellini gradirebbe avere una risposta. La famiglia, d'altronde, l'ha sempre indirizzata verso l'amore per il sapere e la cultura, dato che è cresciuta in un ambiente di un certo tipo. Racconta l'attrice: 'La mia famiglia mi ha trasmesso l'amore per l'arte in generale. Mio nonno era direttore d'orchestra della Cappella del Santo a Padova, mentre mia nonna di professione faceva la violinista.' L'amore per la cultura e per l'arte, quindi, ci sono sempre state nella sua famiglia e questo riflesso in lei si vede, eccome.

L'ESCLUSIONE DEI COETANEI

Federica Rosellini oggi sembra una persona serena, tranquilla, ma non sempre le cose sono andate così. Anche se l'infanzia è stato un periodo buono per lei, l'attrice ha rivelato che non tornerebbe affatto indietro nel tempo per riviverla dall'inizio: 'La mia infanzia è stata felice, ma non tornerei affatto indietro. Mai. Purtroppo avevo tantissimi problemi con i miei coetanei, che mi escludevano sistematicamente. Probabilmente lo facevano perché ero abituata a relazionarmi con gli adulti.' Tra le altre cose, l'attrice ha anche deciso di parlare, senza fare nomi, dell'amore. Sempre sul quotidiano F l'attrice ha raccontato: 'Da un casa in fiamme la cosa che salverei è senza ombra di dubbio una foto di un mio vecchio amore che ho sul comodino. A lui, come anche ad altri, forse avrei dovuto dire quanto era importante per me. Non l'ho fatto, forse per timidezza, e oggi loro non ci sono più.' Un'attrice riflessiva e pacata, Federica Rosellini, che si sta affermando sempre di più in un mondo complicato come quello del mondo dello spettacolo e del teatro; la giovinezza c'è, il talento pure. Tempo al tempo.

