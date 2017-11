FRANCESCO MONTE E CECILIA RODRIGUEZ / Un capitolo chiuso? Lui prepara la scatola con gli oggetti della sua ex

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez si rivedranno ora che lei è uscita dal Grande Fratello Vip 2? L'ex tronista ha le idee chiare e prepara una scatola con gli oggetti della sua ex.

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez ha lasciato Francesco Monte in diretta televisiva davanti a milioni di persone che seguivano il Grande Fratello Vip 2. Da quel giorno non si è più nascosta e la sua relazione con Ignazio Moser è diventata di dominio pubblico con effusioni, baci appassionati e soprattutto quella scena dell'armadio che ancora fa i discutere i telespettatori del programma. La coppia nata nel reality show di Canale 5 ha dichiarato di volere continuare questa relazione anche al termine dell'avventura televisiva, anche se l'argentina non ha mai negato di voler incontrare il suo ex per chiarire quanto accaduto e scusarsi ancora con lui e la sua famiglia? Ma cosa pensa davvero Francesco Monte di questo proposito? È davvero disposto ad ascoltare le parole di colei che non ha pensato ai suoi sentimenti, lasciandolo nel peggiore dei modi? Sulla questione si è discusso ieri nel salotto di Barbara d'Urso.

Francesco Monte non vuole incontrare Cecilia Rodriguez

Dopo avere subito un duro colpo davanti a più di quattro milioni di persone, Francesco Monte ha più volte confessato di non avere smesso di amare Cecilia Rodriguez: come sarebbe possibile dimenticare tale affetto da un giorno all'altro? In molti avevano continuato a sperare che tra loro, una volta spenti i riflettori del Grande Fratello Vip 2, potesse avere luogo il tanto desiderato chiarimento anche se pare che non siano queste le intenzioni dell'ex tronista. A confermarlo è stato ieri Riccardo Signoretti che ha annunciato a Barbara d'Urso di avere sentito Monte al telefono. Lui stesso gli avrebbe rivelato di non avere intenzione di rivedere Cecilia, o meglio, di volerlo fare solo per restituirle lo scatolone con gli oggetti ancora presenti nella casa che condividevano. Per il fidanzato tradito si prospetta comunque un futuro radioso con la proposta del trono di Uomini e donne o la partenza per l'Isola dei famosi. Sono invece false le foto che circolano nel web nelle ultime ore e che mostrerebbero Cecilia e Francesco insieme dopo l'eliminazione al GFVip 2. Tali immagini, nelle quali la sorella di Belen indossa lo stesso abito della puntata di lunedì, risalgono infatti allo scorso marzo.

