Francesco Gabbani / Dopo Occidentali’s Karma torna a Sanremo? “Al prossimo Festival solo da ospite!”

Francesco Gabbani intervistato tra le pagine del settimanale "Oggi", svela che a Sanremo 2018 andrebbe solo come ospite, come mai? Ecco le sue ultime dichiarazioni.

22 novembre 2017 Valentina Gambino

Francesco Gabbani

Intervistato tra le pagine del settimanale "Oggi", Francesco Gabbani racconta della sua musica e parla di Sanremo: ci ritornerebbe? Salirebbe volentieri sul palcoscenico del Teatro Ariston ma ad una sola condizione: "Al prossimo festival parteciperei solo come ospite. Non per snobismo, è che mi manca il tempo materiale di scrivere una canzone ad hoc e proporla. Ma se mi invitassero come ospite andrei volentieri. E non escludo di tornare in gara in futuro", racconta. L'intervista completa uscirà domani ma nel frattempo, in anteprima sul portale di Dagospia, viene presentato qualche piccolo stralcio in maniera inedita ed offre anche parecchi spunti di riflessione. Gabbani confessa di avere raggiunto il successo dopo i trent'anni e la sua personalità così come la sua musica, erano già plasmati. Il musicista parla anche del suo porto sicuro: la sua famiglia. Suo padre (con il suo negozio di strumenti musicali), la madre e la fidanzata tatuatrice, hanno avuto modo di tenerlo sempre con i piedi ben saldi per terra: " E poi mio nonno Sergio, che ha 94 anni ed è molto importante per me", confessa ancora.

Francesco Gabbani, il 2018 sarà l’anno della pausa

Poi Francesco Gabbani parla del suo ultimo lavoro e racconta il successo straordinario di “Pachidermi e pappagalli”, in cui prende in giro i complottismi e le fake news della rete. A tal proposito confida: “È indubbio che internet abbia moltiplicato il diffondersi di teorie fasulle che vengono prese per oro colato… La politica non è il mio mondo, faccio il musicista… Sento un senso di rassegnazione che non mi piace, specie tra le nuove generazioni. Le cose vanno male e allora vaff..., si rinuncia a lottare. E invece no, l’approccio deve rimanere positivo”. Alcuni giorni fa, intervistato dai fan a Firenze, in occasione di un meet & greet all’Hard Rock cafe ha affermato che il 2018 sarà probabilmente l'anno della pausa: "Nel 2018 mi fermo un po' - annuncia - mi riposo, perché sono due anni che giro come una trottola. Poi, inizierò a pensare al disco nuovo. Dunque non so dire, adesso, il prossimo disco come sarà. Se varierà, se sarà diverso, sarà perché nel mentre sarà variato anche Francesco Gabbani. Lo scopriremo".

