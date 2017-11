GRANDE FRATELLO VIP 2017/ News dalla casa: Luca Onestini e Tonon, nostalgia di Daniele Bossari?

Grande Fratello Vip 2017, diretta dalla casa:momenti pieni di nostalgia quelli registrati nelle ultime ore nella casa di Cinecittà, dove Luca Onestini e Raffaello Tonon...

22 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Grande Fratello Vip 2017

La finta eliminazione di Aida Yespica e Daniele Bossari, eletti finalisti dal pubblico del Grande Fratello Vip 2017, ha sconvolto gli animi degli inquilini nella casa principale, convinti che l’esclusione dal gioco di due personalità come le loro sia stata una vera e propria ingiustizia. A tornare sulla questione, nel pomeriggio di ieri, sono stati Raffaello Tonon e Luca Onestini che, nel ricordare il loro compagni di viaggio oggi lontani, hanno ammesso di sentire fortemente la loro mancanza. “Per me lui era l’unico vero, nel senso che veramente stava bene qui”, ha detto infatti l’opinionista, che ha aggiunto inoltre di avvertire in maniera molto forte la mancanza della Yespica: “Mi dispiace tantissimo per Aida, si sente che non c’è”. I due concorrenti, naturalmente, non sanno che Aida Yespica e Daniele Bossari sono in realtà nella Spa che si trova a pochi metri da loro, dove vivranno le prossime settimane da finalisti in attesa del verdetto finale.

LUCA ONESTINI FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Deluso dall'inaspettata e improvvisa eliminazione di Daniele Bossari e a un passo dalla finale del Grande Fratello Vip 2017, Luca Onestini ha tirato le somme della sua avventura di Cinecittà confrontandosi con i suoi compagni di viaggio. Ieri sera, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha preso spunto da una frase di Lorenzo Flaherty per ammettere tutto il suo stupore di fronte all' avventura vissuta nel reality più famoso della televisione italiana: “Tu alla mia età già avevi la vita impostata, eri sposato e avevi un figlio. Io devo ancora capire cosa mi fa provare quel brivido che mi fa dire di voler fare quella cosa per tutta la vita. Per me essere qui è già un regalo esagerato”, ha detto infatti Luca Onestini. Con le sue parole, inoltre, l'ex tronista sembra aver messo da parte, almeno per il momento, il suo passato al fianco della bellissima Soleil Sorgè, un passato che, con la conclusione del reality, potrebbe tornare molto presto prepotentemente a galla.

