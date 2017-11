GWYNETH PALTROW E BRAD FALCHUCK PRESTO SPOSI / L'attrice e il produttore di Glee stanno insieme da tre anni

Gwyneth Paltrow e Brad Falchuck si sono fidanzati ufficialmente e presto diventeranno marito e moglie: l'annuncio, ancora non ufficiale, è arrivato da una fonte vicina alla coppia.

22 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow si prepara a pronunciare il fatidico sì per la seconda volta: ecco la recente indiscrezione diffusa dal settimanale US Weekly, che ha riportato le notizie riferite da una fonte vicina all'attrice. Lei e il fidanzato Brad Falchuk fanno coppia fissa da tre anni anche se per diversi mesi avevano decisa di tenere segreta la loro relazione, soprattutto consapevoli degli errori commessi in passato. Entrambi, infatti, venivano da due lunghi matrimoni finiti male, dai quali erano nati anche dei figli: lei aveva sposato il leader dei Coldplay Chris Martin dal quale aveva avuto i figli Apple e Moses. Per quanto riguarda il produttore di Glee e American Horror Story, invece, anche lui veniva dalla precedente unione (durata nove anni) con Suzanne dalla quale erano nati Isabella e Brody. Proprio per evitare scandali, Gwyneth e Brad avevano tenuto a lungo nascosto il loro amore che, dopo alcuni scatti condivisi nei social network, era balzato ufficialmente alle cronache durante il red carpet di Scream Queens.

Gwyneth Paltrow e Brad Falchuck: matrimonio in vista?

Secondo quanto riportato dal tabloid americano US Weekly, Gwyneth Paltrow e Brad Falchuck si sarebbero fidanzati ufficialmente e sarebbero pronti a convolare a giuste nozze. La fonte, vicina alla coppia, precisa che questa decisione era nell'aria da tempo: "Entrambi sapevano che sarebbe successo. Ma per loro non era una cosa importante perché tutti e due arrivavano da matrimoni lunghi e non c’era fretta". A quanto pare, però, dopo tre anni di relazione ( di cui uno tenuto segreto ai rispettivi fan) per loro è arrivato il momento del grande passo, che molto presto potrebbe essere confermato anche nei siti e sui social network di entrambi. Sembra infatti che l'attrice e il produttore abbiano già scattato le foto con le quali presentare a rispettivi fan l'annuncio ufficiale.

