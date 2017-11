Gemma Galgani/ Uomini e donne, liquidato Riccardo rimane Guido?

Gemma Galgani pronta a dire addio ai suoi cavalieri per via di Giorgio Manetti? Uomini e donne torna in onda e la dama dirà addio ad uno dei suoi pretendenti, chi?

22 novembre 2017 Hedda Hopper

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Tutto è pronto per una seconda parte della settimana all'insegna del trono over di Uomini e donne. Ad aprire la maxi puntata sarà come sempre la bella Gemma Galgani che, dopo le lacrime della scorsa settimana, si prepara a tornare in studio non prima di aver assistito ad un suo nuovo sfogo dietro le quinte del programma. Gemma Galgani avrà modo di prendere posto al centro dello studio dimenticando, per un po', le lacrime e le parole di Girgio Manetti, concentrandosi sui due suoi spasimanti e cercando di guardare avanti ma senza Riccardo. Ebbene sì, la dama ha intenzione di mandare a casa il suo cavaliere e dopo essersi detta confusa sui due, ha deciso di chiudere con Riccardo che, a prima impressione, avrebbe potuto regalargli sicurezza e protezione ma rinuncia visto che non è andata proprio così. Le polemiche non mancano visto che in molti pensano che la sua confusione sia legata a Giorgio e le parole che dirà a Guido ne saranno la prova.

LA ROTTURA CON RICCARDO, E CON GUIDO?

Se con Riccardo sarà categorica tanto da chiudere la loro relazione, con Guido non succederà lo stesso. Il bel dottore giovane che Tina Cipollari ha tanto contestato, ottiene il beneficio del dubbio e un'altra occasione da parte della dama torinese che, vuole continuare a conoscerlo, ma parlando anche delle difficoltà oggettive riscontrante nel loro rapporto e dovute soprattutto alla difficoltà di lui di ritargliarle un po' di tempo per via della sua professione. Toccherà a Guido nella puntata di oggi di Uomini e donne ribadire il concetto per la felicità di tutti coloro che continuano a criticare Gemma. Quello della dama è solo un pretesto? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio.

