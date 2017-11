Giulia De Lellis sconvolge Ignazio Moser/ “Forse Cecilia è andata a letto con Francesco Monte...” (GF Vip 2)

22 novembre 2017 Silvana Palazzo

Giulia De Lellis sconvolge Ignazio Moser

Ignazio Moser si sente sempre più solo da quando Cecilia Rodriguez è stata eliminata dal Grande Fratello Vip, e di certo Giulia De Lellis non è di aiuto. L'ex ciclista è preoccupato che la ragazza per la quale ha perso la testa possa tornare nuovamente tra le braccia di Francesco Monte, ma dalla coinquilina non arrivano certo rassicurazioni. “Magari sta facendo per l'ultima volta l'amore con Francesco”, dice la fidanzata di Andrea Damante su Cecilia. Ecco, sicuramente non è stato il miglior modo per tranquillizzare Ignazio, che infatti dopo aver parlato con Giulia sul divano si è rialzato, ha fumato una sigaretta e si è fiondato nel confessione del Grande Fratello Vip. Il siparietto è stato ricostruito dal Vicolo delle News, secondo cui il confronto tra i due è avvenuto ieri sera. Erano circa le tre di notte, tutti erano a letto ma loro non dormivano ancora. Troppi pensieri per Ignazio Moser, rimasto con l'amaro in bocca dopo l'eliminazione di Cecilia Rodriguez dal reality show di Canale 5.

CECILIA TORNA DA FRANCESCO? GIULIA E I DUBBI DI IGNAZIO

“Ma perché Giulietta ha detto una cosa del genere?”, si è chiesta Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, commentando proprio questa notizia. In effetti quelle parole sembrano proprio il frutto di una battuta per scherzare sulla gelosia di Ignazio Moser, il quale non ha mai nascosto il timore che Cecilia Rodriguez possa tornare sui suoi passi e quindi dall'ex Francesco Monte. La fidanzata di Andrea Damante ha provato a far ragionare il coinquilino, vedendolo pensieroso, ma ha sortito l'effetto opposto. Ignazio ha infatti sfogato tutte le sue paure nel confessionale, mentre Giulia De Lellis veniva ripresa da Luca Onestini e Raffaello Tonon per quello che gli ha detto. “Con le tue parole lo hai ucciso”, le hanno detto. Poco dopo Ignazio è uscito dal confessionale e, tornato dagli altri vip, ha confessato alla coinquilina di avere “paura di quello che può accadere fuori”. Il timore di Ignazio Moser è che la storia d'amore con Cecilia Rodriguez non resista.

