Giuseppe ‘Geppy’ Lama / Il fidanzato di Aida Yespica la perdona: e su Ignazio e Jeremias… (GF Vip 2)

Geppy Lama perdona Aida Yespica, il fidanzato della venezuelana ha messo da parte il suo scivolone con Jeremias Rodriguez e confessa di aspettarla fuori con amore.

22 novembre 2017 Valentina Gambino

Geppy ha perdonato Aida

Il fidanzato di Aida Yespica ha deciso di perdonarla? Giuseppe "Geppy" Lama è un imprenditore napoletano che lavora nel settore ottico. Da questa estate ha intrapreso una relazione d’amore con la showgirl venezuelana e prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, ha avuto modo di palesarsi sui social per “presentarsi” in maniera virtuale agli estimatori della soubrette. Dopo il contatto con Jeremias Rodriguez, il ragazzo ha voluto lasciare la donna in diretta TV, con un bigliettino e restituendo un braccialetto comune che per loro significava molto. A distanza di alcune settimana dall’accaduto, Geppy ha confessato di aver perdonato Aida e per farlo ha scelto le pagine del settimanale “Chi”, in edicola con il nuovo numero proprio da questa mattina. "Sono malinconico, ma reattivo. Devo essere onesto. Devo accettare che la mia ragazza è scivolata durante una serata allegra. Chi di noi non sbaglia? Certo, io in questi mesi sono stato un monaco di clausura, non le ho mancato di rispetto. Ma dentro la Casa tutto cambia. Per questo, quando ho capito che si stava 'perdendo', le ho fatto recapitare un biglietto, il nostro bracciale, il mio dolore. Doveva sbattere per capire l’errore".

Geppy ha perdonato Aida, le parole del fidanzato della Yespica

Dopo aver lasciato Aida in diretta TV, Geppy Lama ha immediatamente cambiato idea e così, ha mandato un aereo che ha sorvolato il cielo romano. La sua dedica d’amore, pare avere colpito al cuore la Yespica: "Ho visto la sua reazione – confida Lama - Ho capito che la mia 'peste' era tornata di nuovo 'Aida'. Sembra strano, ma in quattro mesi abbiamo creato un rapporto che forse si crea durante anni e anni. Conosco la sua famiglia, lei la mia. Siamo andati di corsa verso l’amore. È stato meraviglioso, chimico, voluto". Poi l’imprenditore campano spiega per quale motivo non abbia affrontato la sua compagna in diretta, come è successo a Cecilia Rodriguez e Francesco Monte: "Non sono come gli altri ex traditi in tv che vanno in tv e fanno 'i traditi in tv'. Io lavoro, non è il mio mondo. Con Aida basterà uno sguardo per capire se è finita o no". La frecciatina appare chiara ma lui precisa che ognuno è libero di fare ciò che vuole: “Mi chiedo: dov’è il confine tra la realtà e il reality? La sofferenza può essere appianata dalle telecamere o dalle ospitate nelle discoteche? Ma che mondo è? Io vivo ancora di una realtà. Quella fatta di valori". Poi dice la sua su Ignazio Moser: “Non è un uomo, ma un ragazzino senza bip. La sua storia con Cecilia non avrà lunga vita" e Jeremias: "Mi piacerebbe parlargli. È un ragazzo giovane. Parla di rispetto e di regole, ma è il primo che non conosce il valore di queste parole. Aida pazza di lui? Nemmeno in un film. Jeremias è stato un 'momento' di debolezza nella Casa. Nient’altro. Il nulla".

© Riproduzione Riservata.