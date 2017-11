Gomorra 3, la Serie/ Anticipazioni: chi prenderà il posto di Donna Imma?

Gomorra 3, la Serie torna in onda venerdì con la seconda puntata ma il pubblico si chiede già chi possa prendere il posto di Donna Imma al fianco di Genny in questa nuova guerra

22 novembre 2017 Hedda Hopper

Gomorra 3

Mancano due giorni al ritorno di Gomorra 3 in tv e già i fan si chiedono quale sarà la regina di Scampia al fianco di Genny Savastano in questa nuova guerra. Dopo la morte di Don Pietro Savastano tocca proprio al giovane boss prendere il posto che fu del padre ma presto lo vedremo affannarsi per tenere insieme i due lati della sua vita. Marito, papà e imprenditore a Roma e mafioso e figlio di boss a Napoli, Genny si troverà sulla soglia di una grande guerra che coinvolgerà nuovi e vecchi protagonisti della serie, ma quale sarà la donna che si affermerà accanto al nuovo re di Napoli? La corsa sembra ormai essere a tre e da una parte ci sono Patrizia e Scianel dall'altra c'è Azzurra, moglie di Genny e madre del piccolo Pietro. La donna fino a questo momento ha appoggiato Genny in ogni sua decisione compresa quella di mettere fuori dai giochi il suo stesso padre facendolo finire in galera, e le altre due?

IL RAPPORTO TRA PATRIZIA E GENNY

Proprio il rapporto tra Scianel e Patrizia finirà sotto la lente nella prossima puntata di Gomorra 3. La iena tornerà libera dopo qualche mese in prigione e fuori, ad attenderla, ci sarà proprio quella che era diventata la nuova donna del boss, Patrizia. Proprio leri per qualche giorno è riuscita a prendere il posto che era occupato dalla nostra Donna Imma, morta per mano di Ciro nella prima stagione della serie. Sarà lei a tirare le fila della criminalità locale una volta sistemati i fratelli fuori Napoli grazie a Genny? Al momento non ci sono conferme a riguardo ma le foto che sono arrivate dal set nei mesi scorsi, hanno visto Genny e Patrizia molto spesso insieme. E' lei l'erede di Donna Imma e il nuovo braccio destro di Genny?

