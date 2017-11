Graziella Montanari/ Uomini e Donne: nuovo scontro con Gemma Galgani (Trono Over)

Graziella Montanari, la dama più discussa del trono over di Uomini e Donne, torna a scontrarsi con Gemma Galgani, supportata dall'opinionista Tina Cipollari.

22 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Graziella Montanari e Gemma Galgani

Graziella Montanari continua ad essere la dama del trono over di Uomini e Donne più chiacchierata dal pubblico. La dama, sin dalla sua prima apparizione nel programma, ha tirato fuori il suo carattere difficile e soprattutto litigioso. Graziella, dopo aver chiuso la storia con Manfredo, finita male, non è più riuscita a trovare un cavaliere con cui dare il via ad una storia d’amore. In compenso, però, Graziella non perde mai occasione per lanciare frecciatine a Gemma Galgani, diventata ormai la sua rivale. Nella puntata odierna del trono over, Graziella, supportata da Tina Cipollari, punterà il dito contro Gemma Galgani accusandola di aver fatto numerosi ritocchi estetici ma di non avere il coraggio di non dirlo. Tra Gemma e Graziella, così, voleranno le solite parole forti con la Galgani che negherà tutto e ribadirà, ancora una volta, di non aver fatto ricorso alla chirurgia plastica. L’atteggiamento di Graziella, tuttavia, continua a non piacere al pubblico che continua a chiedere a Maria De Filippi di cambiare un po’ il parterre del trono over.

GRAZIELLA MONTANARI, PRESTO L’ADDIO AL TRONO OVER?

Il pubblico del trono over di Uomini e Donne continua a non tollerare l’atteggiamento di Graziella Montanari. I telespettatori di canale 5 sono convinti che Graziella non sia davvero interessata a trovare l’amore ma che voglia semplicemente restare al centro della scena rubando la popolarità a Gemma Galgani. Da tempo, ormai, Grazie frequenta il parterre del trono over, ma finora, non ha mai trovato davvero l’amore. La dama è sempre molto criticata e non è da escludere un suo addio alla trasmissione. Se, infatti, la presenza di Gemma Galgani non è mai stata messa in discussione essendo una beniamina del pubblico, la stessa cosa non può dirsi di Graziella che potrebbe così salutare il parterre del trono over e lasciare il programma senza aver trovato l’amore.

