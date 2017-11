IL SEGRETO / Donna Francisca indaga: è stato Carmelo a piazzare la bomba? (Anticipazioni 22 novembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 22 novembre: Donna Francisca continua ad indagare per trovare il responsabile dell'attentato in chiesa. È stato Carmelo?

22 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Saranno ben due gli episodi de Il Segreto che verranno trasmessi da Canale 5: il primo di pomeriggio, a partire dalle ore 16:20, mentre il secondo dalle ore 21:20 circa come già accaduto lo scorso mercoledì. Concentriamoci sull'episodio del pomeriggio, nel quale le ricerche di Raimundo sembreranno ad essere arrivate ad un bivio. Dopo avere spostato le macerie della chiesa distrutta dall'esplosione, i soccorsi saranno costretti ad ammettere di avere portato a termine il loro compito. L'uomo non è stato trovato, quindi non si potrà fare altro che confermare la sua morte. Il comportamento di Donna Francisca continuerà a scatenare la rabbia di Emilia, distrutta dal dolore ma non ancora rassegnata davanti all'evidenza dei fatti: secondo lei bisognerà continuare a cercare fino a quando Raimundo verrà trovato, vivo o morto. E mentre la moglie di Alfonso continuerà a pensare che la ricca signora abbia in qualche modo a che fare con quanto accaduto, la Montenegro avrà altro per la mente: accertare le colpe dell'attentato!

Il Segreto: Carmelo è il colpevole dell'attentato?

La convinzione di Donna Francisca sarà chiara oggi a Il Segreto: il colpevole dell'attentato che potrebbe avere ucciso Raimundo non dovrà farla franca. La sua attenzione ricadrà subito su Carmelo, da lei visto in chiesa poco prima dell'esplosione. Riuscirà a dimostrare la sua tesi? Matias continuerà ad essere in preda alla confusione più assoluto: da un lato ci sarà la consapevolezza di provare ancora dei forti sentimenti per Beatriz, ma dall'altro non potrà dimenticare quanto accaduto solo qualche settimana prima con Damien / Ismael. E a peggiorare una situazione già particolarmente problematica, arriverà la simpatia che Marcela nutrirà nei suoi confronti. La ragazza, con la quale il figlio di Emilia è uscito in varie circostanze anche se con delle intenzioni non troppo serie, sarà seriamente innamorata di lui: sarà presto costretta a fare i conti con una brutta delusione?

