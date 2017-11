INHUMANS/ Anticipazioni del 21 novembre 2017: Black Bolt ucciderà Maximus? (finale di stagione)

Inhumans, anticipazioni del 21 novembre 2017, in prima Tv su Fox. Gorgon ritorna in vita e minaccia di uccidere Karnak; Attilan potrebbe essere distrutta...

Inhumans, in prima Tv assoluta su Fox

INHUMANS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, mercoledì 21 novembre 2017, la Fox trasmetterà l'ultimo episodio di Inhumans, in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, dal titolo "... E finalmente: Black Bolt". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Medusa (Serinda Swan) decide di frenare il marito dalla sua furia omicida, mentre Karnak (Ken Leung) crede che il dominio della famiglia reale sia ormai finito. Intanto, Maximus (Iwan Rheon) si chiede se anche altri fedelissimi lo stiano tradendo, quando viene interrotto dall'arrivo di Crystal (Isabelle Cornish), che propone un incontro fra l'attuale regnante e Black Bolt (Anson Mount). Maximus accetta la richiesta, ma subito dopo rivela di averlo fatto per uccidere tutti i familiari. Più tardi, Triton (Mike Moh) riemerge dalle acque ancora vivo e si riunisce con la famiglia. Black Bolt aveva infatti già previsto tutto e si era messo d'accordo con l'Inumano senza avvisare il resto della famiglia. Rivela inoltre dell'esistenza di un bunker segreto su Attilan, a breve distanza dal palazzo reale. Medusa è visibilmente furiosa con il marito, per essere rimasta all'oscuro del suo piano per attaccare Maximus. Quest'ultimo invece riferisce ad Auran (Sonya Balmores) quale sarà la sua mossa successiva: vuole sfruttare la situazione per conquistare il consenso del popolo ed infine ammette di voler diventare Inumano. L'Inumana inizia a nutrire dei dubbi per il suo progetto, dato che si è unita a lui in quanto essere umano. Durante l'incontro, Medusa e Black Bolt acconsentono affinché abbia una seconda Terrigenesi e gli propongono di usare l'aiuto di Declan (Henry Ian Cusick) per completare il processo. In cambio deve però abbandonare il trono di Attilan alla famiglia reale. Maximus accetta l'offerta e lo scienziato viene prelevato dalle guardie del re, ma Medusa inizia a nutrire dei dubbi. Subito dopo, Maximus rimangia le sue parole ed afferma di volersi tenere sia il trono che Declan, in quanto suo caro amico. Black Bolt gli annuncia di contro che il loro prossimo incontro riguarderà la sua morte. Più tardi, Medusa riferisce a Black Bolt di essere contrariata dal suo comportamento e di essersi innamorata di lui per determinati motivi. Karnak invece rivela ai due regnanti che c'è una falla nello studio di Declan e suggerisce di lasciare che Maximus la scopra a sue spese. Propone inoltre di sottoporre Gorgon (Eme Ikwuakor) ad una seconda Terrigenesi, ma riceve un rifiuto. L'Inumano decide di incontrare Auran all'interno del palazzo reale, raggirando la sicurezza. L'Inumana gli punta contro la pistola, ma dimostra di essere confusa sul piano di Maximus. Karnak le propone infine di fornirgli il suo DNA, mentre Crystal inizia a sentirsi in colpa per non aver salutato Dave prima della partenza verso Attilan. Karnak e Auran sottopongono infine Gorgon alla Terrigenesi, che in apparenza non produce alcun effetto. Poco dopo, Triton attacca la città e aggredisce Maximus, rapendolo per permettere a Black Bolt di incontrarlo. Il primo tuttavia rivela alla fine di aver attivato un dispositivo in grado di spazzare Attilan alla sua morte.

ANTICIPAZIONI DEL 21 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 8 "... E FINALMENTE BLACK BOLT"

Gorgon uccide Declan e riesce a fuggire, mentre Karnak viene arrestato e rinchiuso nella stanza della quiete, dove poi rivede l'amico. Maximus intanto rivela a Black Bolt che il dispositivo di distruzione ha bisogno dell'introduzione delle sue impronte digitali ogni ora per evitare di attivare l'esplosione. Black Bolt organizza quindi l'evacuazione dell'intera popolazione di Attilan sulla Terra, in caso di problemi. Medusa invece affida il cristallo a Louise sulla Terra, mentre il capo della giornalista accetta di aiutare gli Inumani a prendere posto sulla Terra. Una volta capito il fallimento di Maximus, Auran decide di riunisci alla famiglia reale ed a partecipare all'evacuazione, mentre Maximus rivela al fratello di aver ucciso i genitori con un inganno.

