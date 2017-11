Il Commissario Montalbano/ Anticipazioni puntata 22 novembre: “Le ali della sfinge” (Replica)

Il commissario Montalbano, anticipazioni puntata 22 novembre: Le ali della sfinge è il titolo dell'episodio in replica del ciclo "Il grido delle donne".

22 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Il commissaro Montalbano

Il commissario Montalbano non stanca mai il pubblico di Raiuno che segue sempre con affetto anche le repliche dei vari episodi. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, la Rai ha deciso di trasmettere il ciclo “Il grido delle donne” mandando in onda quattro episodi de Il commissario Montalbano in cui al centro delle indagini ci sono i femminicidi. L’episodio che andrà in onda questa sera s’intitola “Le ali della sfinge”. Fu trasmesso per la prima volta il 3 novembre del 2008 portando a casa quasi nove milioni di telespettatori pari al 30% di share. Un risultato eccellente per il commissario più amato della televisione italiana diventato ormai una garanzia per la Rai. Le repliche dei primi due episodi del ciclo “Il grido delle donne” hanno comunque incollato davanti ai teleschermi quasi sei milioni di telespettatori a serata pur essendo delle repliche. Le ali della sfinge è uno degli episodi più belli della serie dedicata ai romanzi di Andrea Camilleri con cui la Rai spera di portare ancora a casa la vittoria.

ANTICIPAZIONI LE ALI DELLA SFINGE

Per il Commissario Montalbano è un periodo difficile dal punto di vista personale. Il suo rapporto con la fidanzata storica Livia vive continui alti e bassi non dando al commissario quella serenità di cui avrebbe bisogno per affrontare il suo lavoro. Durante una sera in cui è particolarmente nervoso, Salvo riceve la telefonata di Catarella. In una vecchia discarica, nudo e come se qualcuno avesse voluto liberarsi di una cosa vecchia, è stato ritrovato il corpo di una ragazza di cui nessuno sa nulla. Accanto al corpo, infatti, non ci sono documenti o oggetti che possano essere utili al riconoscimento. Il commissario Montalbano per scoprire l’identità della vittima parte così da un tatuaggio sul suo corpo ovvero una farfalla notturna chiamata sfinge. Montalbano dà il via alle indagini e scopre che altre ragazze che hanno trovato lavoro grazie all'associazione cattolica "La buona volontà" presentano tutte lo stesso tatuaggio. Quelle ragazze, tutte dell’Est, in Italia sono state salvate dall’associazione cattolica dalla prostituzione. Montalbano, però, non ne è convinto e continua a vedere qualcosa di poco chiaro. Decide, così, di non arrendersi e di portare avanti le indagini nonostante le pressioni del vescovo e del questore che fanno di tutto per intralciare il suo lavoro. Il commissario, però, non si fa intimorire e accelera il tutto per arrivare il prima possibile alla verità. Se Montalbano riesce a risolvere il caso, altrettanto non può dirsi per la sua vita privata. Livia, infatti, appare stanca e potrebbe essersene andata per sempre.

© Riproduzione Riservata.