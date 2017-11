Il contadino cerca moglie 3/ Anticipazioni seconda puntata: le pretendenti nelle fattorie

Il contadino cerca moglie 3, anticipazioni seconda puntata: i contadini accolgono le pretendenti nelle fattorie tra romantici biglietti, girasoli e prova da superare.

22 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Il contadino cerca moglie 3

Oggi, mercoledì 22 novembre alle 21.15 su FoxLife, andrà in onda la seconda puntata de Il contadino cerca moglie 3. Ilenia Lazzarin, dopo la prima puntata durante la quale sono stati presentati i contadini, condurrà il secondo appuntamento in cui le varie pretendenti raggiungeranno le fattorie dei contadini. Sono cinque i contadini che cercano l’amore in tv. Federico Monti, 26 anni, è un allevatore che vive alle porte di Milano ed è corteggiato da Sara (un’estetista di 23 anni), Rosa (un’insegnante di portamento di 24 anni) e Sofia (napoletana). Andrea Caputo, 39 anni, è un viticoltore calabrese, laureato in economia. A corteggiarlo sono Alessandra (35enne siciliana che vive a Roma dove lavora in un atelier di moda), Johara (ha 29 anni, arriva da Livorno ed è vicina ad Andrea perché, per lavoro si occupa di vini e cibo), Valentina (una barista di 29 anni). Javier Rosseau Solar è un contadino cileno di origine italiana. A cercare di conquistarlo sono Claudia (una make-up artist di 34 anni), Agnese (un’educatrice di 23 anni) e Francesca (una studentessa 24enne). Andrea Bellemmi è romagnolo, ha 31 anni ed è un allevatore di cozze. Le sue pretendenti sono Michela (agente immobiliare di 31 anni), Catalina (ha 23 anni e arriva da Castellazzo Bormida in provincia di Alessandria), Debora (un’insegnante di danza di 27 anni). Leonardo Manetti, 35 anni, toscano, è un coltivatore di giaggioli e poeta. A corteggiarlo ci sono Anna (una regista di opere liriche e una scrittrice di 31 anni), Anna Giulia (una speaker radiofonica di soli 21 anni), Grazia (34enne che nella vita gestisce un pub).

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Nella seconda puntata de Il contadino cerca moglie 3, i contadini accoglieranno nelle loro fattorie le pretendenti. Ognuno, però, ha pensato ad un modo diverso per dar loro il benvenuto. Le pretendenti di Federico saranno accolte da sua sorella. Il contadino, invece, si farà trovare immerso nel suo lavoro per mettere subito alla prova le ragazze che, durante il primo incontro, l’hanno visto in una veste completamente diversa. Andrea B accoglierà le ragazze in una casa di campagna abbastanza isolata. Le pretendenti di Andrea B., per diversi giorni, dovranno condividere la sua vita professionale dicendo addio a quella notturna di Cesenatico. Leonardo, invece, ha pensato ad un approccio più romantico. Nessuna prova per le ragazze che saranno subito corteggiate dal contadino con romantici biglietti. Andrea C. accoglierà le sue pretendenti con un mazzo di girasoli mentre Javier promette sorprese. L’appuntamento con Ilenia Lazzarin e i suoi contadini, dunque, è per questa sera.

