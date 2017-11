Il segreto/ Anticipazioni puntata serale 22 novembre: Emilia VS Francisca per amore di Raimundo

Il Segreto, anticipazioni puntata serale 22 novembre: Emilia denuncia Francisca per l'esplosione della bomba considerandola la responsabile per quanto accaduto a Raimundo.

22 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Il Segreto

Nuovo appuntamento serale con Il Segreto. La soap opera spagnola torna in onda oggi, mercoledì 22 novembre, alle 21.20 su canale 5 con una puntata assolutamente imperdibile per i fans che, ormai da anni, seguono le vicende degli abitanti di Puente Vejo. Cosa succederà nella nuova puntata di quella che è diventata la soap opera più amata dagli italiani? Al centro dell’episodio di questa sera ci sarà come sempre Donna Francisca. La Montenegro continua ad essere la cattiva di Puente Vejo. La sua storia d’amore con Raimundo fa ancora sognare i fans più romantici della soap che sperano in un lieto fine per la coppia storica di Puente Vejo. Tra Raimundo e Francisca, sin dalla prima puntata, ci sono stati momenti di grande amore ad altri di profondo odio. Nelle puntate attualmente in onda de Il Segreto, tutti sono in ansia per le sorti di Ulloa dopo l’esplosione della bomba nella chiesa nel giorno del suo matrimonio con Francisca. Quale futuro, dunque, attende Raimundo e Francisca?

ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 NOVEMBRE

Dopo tantissime ricerche, il corpo di Raimundo è stato finalmente ritrovato ma le sue condizioni sono piuttosto critiche. Il dottor Zabaleta dà istruzioni a Emilia e donna Francisca su come occuparsi di Raimundo. Emilia, convinta che la Montenegro sia responsabile dell’esplosione della bomba, dice chiaramente a Donna Francisca di non fidarsi di lei e di non avere alcuna intenzione di lasciare il padre nelle sue mani. La moglie di Alfonso decide così di denunciare Francisca. Nonostante Alfonso cerchi di far ragionare la moglie, Emilia è decisa ad andare fino in fondo portando avanti la sua decisione legale contro Francisca che, in compenso, cura amorevolmente Raimundo. Nel frattempo, Cristobal, deluso dal fallimento del piano che avrebbe dovuto portare alla morte di Francisca e Raimundo, rinnova le sue minaccia a Carmelo, accusato da Garrigues di essere il responsabile dell’accaduto. Marcela, dopo aver ritrovato il portafogli di Matias e averglielo restituito, continua a girargli intorno nella speranza di conquistarlo. Matias, però, capisce di essere ancora innamorato di Beatriz che vuole riconquistare. Matias, così, deciso a raggiungere il suo obiettivo, continua a trattare Marcela solo come una buona amica. Camila, invece, desidera un figlio da Hernando e cerca di parlarne con il marito il quale è sempre più affascinato da Lucia che fa di tutto per isolare Camila e conquistare la fiducia non solo di Dos Casas ma anche di Beatriz. Per riuscire nel suo intento, Lucia parla di tutti i fidanzati che Camila ha avuto a Cuba scatenando la gelosia di Hernando.

