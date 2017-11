Jeremias Rodriguez e Sara Battisti / La coppia paparazzata a Milano: sono tornati insieme (GF Vip 2)

22 novembre 2017 Valentina Gambino

Sara Battisti torna con Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez è tornato con la sua ex fidanzata. L'argentino, dopo essere uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip per via dell'eliminazione, ha avuto modo di rivedere Sara Battisti e tra di loro è tornato il sereno. Paparazzati tra le pagine del settimanale "Chi", la coppia si è ritrovata dopo un periodo di pausa e l'entrata del fratello di Belen nella residenza più spiata di Cinecittà. Il ragazzo in questi ultimi giorni è letteralmente tallonato dai paparazzi anche per via del suo pensiero riguardo la storia d'amore tra Ignazio Moser e la sorella minore Cecilia. Ed infatti, proprio Jeremias pare essere molto preoccupato per la loro relazione, così come anche Belen, la sorella maggiore. "Non sono abituato a conoscere il fidanzato di mia sorella mentre siamo rinchiusi in una casa. In quel contesto sei costretto a vedere tutto e a stare a chiacchierare con lui, magari anche quando non lo vorresti. Cecilia si è lanciata troppo in fretta, sembrano già fidanzati. In realtà lei non sa bene chi è lui. Secondo me, Ignazio è un ragazzino", ha spiegato Rodriguez tra le pagine del settimanale Nuovo TV.

Jeremias torna con Sara: “Aida? Solo un ricordo!”

L'argentino ha poi rivelato che anche Belen possiede delle incertezze sulla storia tra Cecilia e Ignazio, fino a confessare: "Non ha condiviso determinati atteggiamenti di Cecilia e Ignazio". Moser, una volta fuori dal GF Vip, dovrà sicuramente fare più di una chiacchierata con Jeremias. I due fratelli Rodriguez infatti, avranno già avuto modo di parlare con Cecilia, uscita dal gioco lo scorso lunedì sera dopo una settimana in nomination. Messa decisamente da parte Aida Yespica, Jeremias aveva già confidato intervistato da FanPage dei dettagli interessanti: "Sono sincero. Eravamo due persone nella stessa Casa a cui mancava qualcosa e ci siamo fatti forza insieme (il riferimento è alla Yespica, ndr). Della sua vita non posso dire niente. Io dico solo che quello che abbiamo fatto è stato deciso insieme, non ho obbligato nessuno né ho mancato di rispetto a qualcuno. L'altro giorno ho avuto la possibilità di parlare con Sara e ho riallacciato i rapporti con lei. Le ho raccontato tutto, la casa, i rapporti con gli altri concorrenti. Tutto. Ora sto con lei. Aida Yespica per me, rimane un bel ricordo".

