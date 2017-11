John Legend e Chrissy Teigen presto genitori bis / L'annuncio in un video con le parole della primogenita Luna

Cicogna in arrivo per John Legend e Chrissy Teigen, che si preparano ad allargare la famiglia dopo la nascita, 19 mesi fa, della piccola Luna Simon. Ecco il video...

22 novembre 2017 Fabiola Iuliano

John Legend per Honda Stage (Facebook)

Seconda cicogna in arrivo per Chrissy Teigen e John Legend, che con una breve clip sui social hanno svelato al mondo intero di essere in attesa del loro secondo figlio. A dare la notizia, infatti, è stata la piccola Luna Simone, primogenita della coppia, che in un video condiviso sui social, alla domanda di sua madre che le ha chiesto indicando il suo ventre: "Luna, cosa c'è qui dentro", ha risposto con un laconico "B-B" (baby). La breve clip, condivisa dalla modella su Instagram nelle prime ore di oggi, è accompagnata inoltre dalla seguente didascalia: "it's John's!" e il filmato, che ha fatto il giro del web, ha già ottenuto più di tre milioni di visualizzazioni. Chrissy Teigen, 31 anni, e John Legend, 38, si preparano quindi a diventare genitori bis, dopo la nascita, 19 mesi fa, della piccola Luna simone. Per visualizzare il video pubblicato sulla pagina ufficiale di Chrissy Teigen, potete cliccare qui.

I PROBLEMI DI FERTILITÀ

John Legend e Chrissy Teigen si preparano ad allargare la famiglia con l'arrivo del secondo figlio. La coppia, che non ha mai nascosto i problemi di fertilità, anche stavolta, come accaduto per la prima gravidanza, ha fatto ricorso alla fecondazione in vitro. Ad annunciarlo è stata la modella, che nel corso di un'intervista rilascia a a Style nei primi mesi di quest'anno, ha annunciato di essere in procinto di dare il via al processo. A E! Online, invece, la modella qualche tempo fa ha rivelato di sentirsi bene e di sognare di essere incinta per tutto il resto della sua vita, specificando, poco dopo, di riferirsi soltanto "al resto della sua vita da fertile". Parole confermate anche da suo marito, che sempre a E! News ha confidato di sperare in una seconda gravidanza. Oggi, a distanza di qualche mese da quelle parole, la cicogna è in arrivo per John Legend e Chrissy Teigen, che si preparano così a diventare genitori bis e dare un fratellino alla piccola Luna Simone.

