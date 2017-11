L'AMORE RUBATO/ Su Rai 2 il film con Alessandro Preziosi (oggi, 22 novembre 2017)

L'amore rubato, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 22 novembre 2017. Nel cast: Alessandro Preziosi e Antonio Catania, alla regia Irish Braschi. La trama del film nel dettaglio.

22 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai 2

ALESSANDRO PREZIOSI NEL CAST

L'amore rubato va in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 22 novembre 2017, alle ore 23.25. Una pellicola drammatica del 2016 che è stata diretta da Irish Braschi (Ovosodo, Baci e abbracci, Io sono nata viaggiando) ed interpretata da Alessandro Preziosi (Mine vaganti, Passione sinistra, I vicerè), Antonio Catania (Pane e tulipani, Mediterraneo, La peggior settimana della mia vita) e Cecilia Dazzi (Scusa ma ti chiamo amore, Bianca come il latte rossa come il sangue, Emma sono io). Il film è tratto dall'omonimo libro di Dacia Maraini, composto da 8 racconti. L'amore rubato è un libro di Dacia Maraini che, attraverso 8 storie, racconta diversi generi di violenza perpetrata dagli uomini nei confronti delle donne. Il film riprende 5 di questi racconti, intrecciandoli fra loro e mettendo in scena un vero campionario di figure purtroppo estremamente realistiche. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

L'AMORE RUBATO, LA TRAMA DEL FILM

Il film racconta le vicende di 5 donne molto diverse fra loro, Alessandra, Francesca, Anna, Angela e Marina. Queste donne appartengono ad ambienti diversi, hanno origini, vite ed età diverse, ma hanno qualcosa di terribile in comune. Tutte loro sono infatti vittime di violenza da parte degli uomini, che dedicano loro un amore violento e morboso. Dalle storie di queste donne traspare tutto un campionario dei peggiori generi di violenza di cui le donne sono vittime nella società contemporanea, dallo stupro allo stalking passando per la violenza domestica, che lascia segni sui corpi che vengono fatti passare per incidenti. Se gli uomini portano violenza, anche alle donne è lasciata una parte di responsabilità, quella di chi accetta spesso senza reagire questo tipo di comportamenti. La moglie che viene picchiata dal marito decide così di non denunciarlo e continuare a subire, la single non è disposta ad ammettere l'eccessiva gelosia del nuovo compagno, pur di non perderlo, la dipendente è disposta ad accettare le avance del datore di lavoro pur di mantenere il posto e l'ingenua liceale accetta senza farsi troppe domande l'invito di un gruppetto di sconosciuti.

© Riproduzione Riservata.