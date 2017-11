La strada di casa, fiction/ Anticipazioni terza puntata: Fausto, i nuovi misteri e i flash dell'incidente

La strada di casa, anticipazioni terza puntata: per cercare una risposta alle sue domande, Fausto chiederà aiuto a Elia, un ex bracciante che farà di tutto per individuare il punto esatto...

22 novembre 2017 Fabiola Iuliano

La strada di casa

Nella terza puntata de La strada di casa, la famiglia Morra si ritroverà a un passo dal dissesto finanziario della cascina, che per risollevarsi dalla crisi che l'ha inghiottita dovrà cambiare nuovamente rotta. Per evitare il fallimento, infatti, Fausto tornerà ai vecchi sistemi produttivi e, con la speranza di regalare all'azienda nuova linfa, darà il via a una ristrutturazione totale. Contemporaneamente, il protagonista riuscirà a riappropriarsi del suo passato con il riaffiorare graduale dei ricordi, ma l'unico tassello mancante nel puzzle della sua mente sarà ancora quello relativo alla notte in cui è avvenuto l’incidente. Fausto, infatti, ricorderà che nelle ultime ore prima dell’impatto ha scavato una buca, ma per allontanare da sé tutti i sospetti sulla misteriosa scomparsa di Paolo (l’ispettore della Asl che da tempo lo perseguitava), chiederà aiuto al suo vecchio bracciante Elia, che riuscirà a individuare il luogo che fa da sfondo a tutti i suoi flash. Proprio in quel posto, infatti, è stata scavata una buca molti anni prima, e il mistero che si cela in quel luogo potrebbe ben presto dare a Fausto la risposta che attende da tempo.

COMMENTO SECONDA PUNTATA

Nella mente di Fausto Morra, protagonista de La strada di casa, sono riaffiorati i primi ricordi, che attraverso una serie di flash hanno portato a galla una verità ancora incomprensibile. Fausto, infatti, è riuscito a ricordare soltanto una notte di pioggia torrenziale, nel corso della quale, armato di una vanga, ha scavato una buca molto profonda. Nei suoi flash, disteso sull'asfalto, anche il corpo di un uomo, che a quanto pare potrebbe essere proprio quello del veterinario scomparso. È stato lui a uccidere Paolo e a occultare il suo cadavere? Fermamente convinto di questa tesi è Ernesto, che tuttavia, supportato da Veronica, poterebbe approdare a una nuova verità e riabilitare, agli occhi dell'intera comunità, la reputazione del suo ex amico. La nuova vita di Fausto, tuttavia, appare più complicata del previsto, dal momento che con il suo ritorno alla realtà ha scoperto che la vita che credeva di avere in realtà non esiste più. La sua famiglia, infatti è a pezzi, sua moglie ha da tempo una relazione con il suo migliore amico, la cascina è sull'orlo del baratro e Milena è determinata a lasciare gli studi per trasferirsi in Canada. Con le prossime puntate, Fausto dovrà quindi rimettere in sesto tutta la sua realtà, un proposito che andrà di pari passo alla ricostruzione della notte che ha cambiato per sempre il corso della sua esistenza.

© Riproduzione Riservata.