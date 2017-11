MAMMA, HO PERSO L'AEREO/ Su Italia 1 il film con Macaulay Culkin (oggi, 22 novembre 2017)

Mamma, ho perso l'aereo, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 22 novembre 2017. Nel cast: Macaulay Culkin e Joe Pesci, alla regia Chris Columbus. La trama del film nel dettaglio.

22 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST MACAULAY CULKIN

Il film Mamma, ho perso l'aereo va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 22 novembre 2017, alle ore 21.20. Una pellicola cult del cinema degli anni '90. Il film è stato diretto da Chris Columbus nel 1990 e interpretato da Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Roberts Blossom, John Heard e Catherine O'Hara. Il film riscosse un successo strepitoso diventando il film più visto al cinema a livello internazionale. Il record d'incassi è stato però lievemente superato dal film Una notte da leoni 2, nel 2011. Macaulay Culkin, che interpreta il piccolo ed astuto Kevin McCallister, dopo il grande successo ottenuto grazie a Mamma, ho perso l'aereo ha preso parte ad altri film di successo come Richie Rich - Il più ricco del mondo. Dal 1994 al 2003 sparisce dalle scene cinematografica a causa della sua forte dipendenza da droghe. Nel 2016 è entrato a far parte del cast di Why Him?, film diretto da John Hamburg. Ma vediamo adesso nel detaglio la trama del film.

MAMMA, HO PERSO L'AEREO, LA TRAMA DEL FILM

Kevin e la sua famiglia sono in procinto di partire per trascorrere le vacanze di Natale a Parigi. Purtroppo però il ragazzino viene dimenticato dal resto dei familiari che nella fretta di partire lasciano il piccolo Kevin a Chicago tutto solo. Quest'ultimo, in un primo momento, sembra impaurito e scosso dalla situazione anomala ma, poco dopo, inizia ad abituarsi e ad esserne addirittura felice. Nel frattempo la coppia di ladruncoli formata da Harry e Marv sta perlustrando l'intero quartiere per pianificare il prossimo furto. L'appartamento designato è proprio quello di Kevin. I ladri credono, infatti, che l'abitazione sia completamente vuota, avendo spiato i movimento della famiglia McCallister nei giorni precedenti alla partenza. L'astuto e brillante Kevin, però, ascoltando di sfuggita una loro conversazione capisce le intenzioni dei due ed escogita un astuto piano per far credere ad Harry e Marv che la sua famiglia sia ancora in casa. La messinscena architettata dal ragazzino funziona per un paio di giorni ma poco dopo i ladri comprendono che Kevin è in realtà solo ed indifeso. Così decidono di rapinare l'appartamento, nonostante la presenza del ragazzo. Intanto, sul volo diretto a Parigi su cui viaggia la famiglia McCallister la situazione è degenerata. La madre di Kevin, Kate, ha infatti realizzato di aver dimenticato il suo piccolo a casa. Appena sbarcati a Parigi, i MacCallister non riescono a trovare un volo diretto per Chicago e così Kate, in preda alla disperazione, decide di prendere l'unico volo disponibile che la porterà a Dallas. Nel frattempo a Chicago, Harry e Marv sono in procinto di scassinare l'appartamento dei McCallister. I due non sanno che ad attenderli ci sarà un Kevin McCallister scatenato.

