MATRIMONIO ALLE BAHAMAS/ Su Rete 4 il film con Massimo Boldi (oggi, 22 novembre 2017)

Matrimonio alle Bahamas, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 22 novembre 2017. Nel cast: Massimo Boldi, Annamaria Barbera, Enzo Salvi e Biagio Izzo. Il dettaglio della trama.

22 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film comico in prima serata su Rete 4

NEL CAST MASSIMO BOLDI

Matrimonio alle Bahamas va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 22 novemre 2017 alle ore 21.15. Il film è stato diretto nel 2007 da Claudio Risi. Nel cast figurano alcuni dei più importanti attori comici del cinema italiano, come Massimo Boldi, Annamaria Barbera, Enzo Salvi e Biagio Izzo. Si tratta del secondo cine panettone in cui Boldi non recita accanto all'amico e collega di sempre Christian De Sica. Dal 2005, i due hanno infatti, concluso definitivamente la loro collaborazione artistica. Matrimonio alle Bahamas è stato poi prodotto dalla casa di produzione fondata dallo stesso Massimo Boldi. A vestire i panni di Patrizia Di Giacomo è Victoria Silversted, modella e attrice svedese che ha preso parte ad una lunga serie di film comici italiani come Un maresciallo in gondola, Un'estate al mare e Bodyguards - Guardie del corpo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MATRIMONIO ALLE BAHAMAS, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Valentina è una giovane neo laureata che riesce ad ottenere un importante borsa di studio che le permette di seguire un prestigioso master negli Stati Uniti. Poco dopo il suo arrivo negli Stati Uniti, Valentina conosce Bob, figlio di una famiglia di italo americani molto ricca ed apprezzata. Il padre del ragazzo è Al, un uomo di origini napoletane diventato incredibilmente ricco. Tra i due ragazzi nasce una passione travolgente ed il loro legame è talmente forte da spingerli a sposarsi a pochi mesi di distanza dal loro fidanzamento. Avvertite le famiglie, non resta che dare avvio ai preparativi per lo sposalizio che si terrà alle Bahamas. Fin da subito è chiaro che le famiglie di Bob e Valentina sono decisamente diverse. Se la famiglia di Bob è ricca ed aristocratica, quella di Valentina è decisamente meno raffinata. Il padre della ragazza, Cristoforo, è un tassista romano mentre sua moglie è impegnata a sbrigare le faccende domestiche. Il resto della famiglia di Valentina è poi composto dai suo zio Oscar e dai due cugini di Cristoforo. Ovviamente anche i famigliari della ragazza dovranno collaborare all'organizzazione del matrimonio e così, la famiglia Colombo approda alle Bahamas, convinta di trascorrere una rilassante e serena vacanza. Ma le previsioni si rivelano presto inesatte. Le clamorose differenze tra i Colombo ed i Di Giacomo, infatti, provocheranno non pochi disagi alla novella coppia di sposi. Il rapporto d'amore tra Valentina e Bob riuscirà a resistere a questa delicata situazione o vacillerà sotto il peso dei problemi?

