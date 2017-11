MERLETTO DI MEZZANOTTE/ Su Rete 4 il film con Doris Day (oggi, 22 novembre 2017)

Merletto di mezzanotte, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 22 novembre 2017. Nel cast: Doris Day, Rex Harrison e John Gavin, alla regia David Miller. Il dettaglio della trama.

22 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film noir nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST DORIS DAY

Il film Merletto di mezzanotte va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 22 novembre 2017, alle ore 16.30. Una pellicola noir che è stata diretta nel 1960 da David Miller e interpretata da Doris Day, Rex Harrison, John Gavin, Myrna Loy, Roddy McDowall e John Williams. Dorid Day che veste i panni di Kit Preston, è una famosa cantante e attrice statunitense. Nel corso della sua carriera ha vinto un Golden Globe, un Grammy ed ha ottenuto una nomination agli Oscar. Tra i film di maggior successo ha cui ha preso parte possiamo citare Che cosa hai fatto quando siamo rimasti al buio?, Non mangiate le margherite, La ragazza più bella del mondo, Fammi posto tesoro e Il visone sulla pelle. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

MERLETTO DI MEZZANOTTE, LA TRAMA DEL FILM NOIR

Kit è una giovane donna americana che conduce una vita agiata grazie al suo ingente patrimonio finanziario. Inoltre ha da poco sposato Tony, un ricco imprenditore londinese. Un giorno, mentre passeggia in una stradina non lontana da casa sua, le sembra di udire una voce misteriosa che la tempesta di minacce di morte. Nei giorni successivi inizia poi a ricevere strane telefonate con cui la stessa voce udita in strada, minaccia di ucciderla a breve. Dalle parole, poco dopo il molestatore passa ai fatti. La sera successiva, infatti, un uomo cerca di introdursi in casa di Kit ma la donna riesce a spaventarlo con le sue grida. Il giorno successivo viene quasi investita da un autobus di linea. Kit, ovviamente è terrorizzata dalla situazione ma per fortuna trova conforto in suo marito, nel resto della sua famiglia e in un ingegnere, Brian, che si sta occupando di ristrutturare l'abitazione della donna. L'uomo mostra di provare un deciso interesse nei confronti di Kit. Nel frattempo il molestatore continua a terrorizzare la donna, tanto da costringere Tony a contattare la polizia. L'agente Byrnes però non crede alla storia raccontata da Kit, arrivando a pensare che la donna si sia potuta inventare tutto. Una sera, finalmente, anche Tony sente la voce del molestatore. Ora che crede ciecamente nel racconto di Kit è più che mai deciso a smascherare il furfante che si cela dietro la voce misteriosa.

© Riproduzione Riservata.