Maria De Filippi / Da Amici in diretta a Temptation Island senza Bisciglia: la conduttrice annuncia novità

Maria De Filippi annuncia grandi novità per la prossima stagione televisiva: dal serale di Amici in diretta a Temptation Island Vip che non sarà condotto da Filippo Bisciglia

22 novembre 2017 Anna Montesano

Maria De Filippi, attraverso un'intervista rilasciata al settimanale OGGI, ha toccato vari argomenti anticipando anche grandi novità per la nuova stagione televisiva di Canale 5. In primis la conduttrice parla del suo ben noto talent show e svela: "Il serale di “Amici”, a differenza degli anni passati, andrà in onda in diretta. Sto riflettendo sul ruolo forse troppo centrale dei direttori artistici". Riguardo House Party, show che partirà in primavera: "Sabrina Ferilli sarà con me nelle due puntate dello show House Party che andrà in onda su Canale 5 in primavera. In una delle due ci sarà anche Francesco Totti". Interessante quanto entusiasmante la conferma riguardo l'edizione vip di «Temptation island»: "Verrà registrata questa estate subito dopo la versione classica e si avvarrà della stessa location… Ma non avrà Filippo Bisciglia come narratore… Potrebbe farlo la Ventura? Posso solo dirle che Simona sarebbe sicuramente in grado di condurlo".

LA DIFESA DI FABIO FAZIO E LE PAROLE SULLA RAI

Maria De Filippi parla anche della Rai affermando che nella rete nazionale la spaventerebbe la precarietà dei rapporti con i referenti visto che lì tutto cambia velocemente. Interessanti anche le considerazioni sull'addio di Giletti: "Se quel che ho letto è vero, credo che Massimo abbia fatto la scelta giusta. Anche io avrei rifiutato di rinunciare a un programma, peraltro di grande successo come L’Arena, per degli Speciali… avrei considerato questa contro-proposta come un contentino che sa di presa in giro. Se fosse vero sarebbe una grossa limitazione della libertà di stampa". In Mediaset la De Filippi ha trovato una grande famiglia, l'ambiente per lei ideale. Conclusione con la difesa di Fabio Fazio: "Negli ultimi tempi è un po’ un capro espiatorio, quasi fosse lui la causa di tutti i mali della Rai. Mi sembra che si stia davvero esagerando".

