Oroscopo di oggi 22 novembre 2017 di Paolo Fox

Paolo Fox, oroscopo di oggi 22 novembre 2017 a LatteMiele. Analisi segno per segno: quale sarà il segno più fortunato della giornata? Ecco chi sale e chi scende

22 novembre 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 22 NOVEMBRE 2017

E' giunto il momento di analizzare l'oroscopo di Paolo Fox segno per segno, partiamo dall'Ariete e dal Toro. L'Ariete è molto agitato, questo è un periodo di discussione. Chi non ha nulla da fare e non si emoziona rischia di guardare al passato. Quelli che hanno chiuso una storia da poco o in estate hanno avuto una crisi che può essere andata a buon fine e ha portato a una separazione se non hanno nessuno per le mani potrebbero pensare di riciclare qualche vecchio amore. Il Toro vive un momento importante se si vuole riscattare da un periodo grigio. Un nuovo transito di Giove in opposizione può generare qualche dubbio a livello economico. Chi ha una situazione di lavoro poco stabile o è precario a livello economico deve fare delle richieste importanti ed è sottotono. Chi vuole cambiare lavoro non ha ancora deciso. C'è una scadenza di maggio prossimo. Bellissimo è il transito di Saturno che dal 20 dicembre aiuta ad agire.

SEGNI IN FASE DI STALLO

Andiamo ora ad analizzare quei segni che vivono una fase di stallo, prendendo sempre come punto di riferimento l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L'Ariete non sa stare da soli, senza un pensiero o una relazione. Si rischia di rievocare emozioni che non valgono nulla. Bisogna fare attenzione a non rovinare rapporti utili. Molti nati sotto questo segno hanno dovuto affrontare delle difficoltà se non in prima persona risolvendo problemi del partner. Tutte le coppie escono da un periodo faticoso. Non bisogna buttare all'aria quello che c'è di buono nella vita. Il Toro si può permettere qualche agio e non pensare ai grandi problemi. Si deve consolidare una situazione e cambiare qualcosa. Dal punto di vista emotivo gennaio sarà il mese della grande riscossa, ma novembre è un mese ancora sottotono. Chi è solo si guarda attorno e non decide, per questo potrebbe rimanere ancora un po' da solo.

SEGNI AL TOP

Partiamo nella nostra analisi dell'oroscopo di oggi, mercoledì 22 novembre 2017, di Paolo Fox a LatteMiele con i segni al top. E' un momento di grazia per i Pesci che si godono un bel cielo. Da fine dicembre poi si toglierà di mezzo anche quel Saturno in opposizione che ha creato gli unici problemi di un autunno da ricordare. Bisogna essere sereni e concreti senza aspirare a cose irraggiungibili. Qualche speranza in più per il Capricorno che si dovrebbe far valere in amore e lavoro in questo periodo. Attenzione però al lavoro dove bisogna rendere chiari i propri progetti. Da dicembre arriva Venere in Sagittario e il segno diventa protagonista. Il fine settimana andrà alla grande, ma già da questo periodo chi lavora in maniera indipendente potrebbe avere delle gratifiche non da poco. Attenzione a chi per invidia prova degli attacchi dall'esterno che rischiano di essere fatali.

