PAOLO CRIVELLIN/ Uomini e Donne, il tronista pronto a fare la sua scelta: sarà Angela Caloisi?

Paolo Crivellin, il tronista di Uomini e Donne sceglierà nella registrazione di oggi, mercoledì 22 novembre, del trono classico? Aumentano i rumors sui social.

22 novembre 2017 - agg. 22 novembre 2017, 16.16 Stella Dibenedetto

Paolo Crivellin

Nella registrazione del Trono Classico che si terrà oggi nello studio di Uomini e Donne potrebbe finalmente arrivare la scelta di Paolo Crivellin. È lui l'unico tronista rimasto del "suo gruppo" e oggi potrebbe sedere sulla ben nora poltrona rossa per ricevere un si ma anche un no come accaduto a Sabrina Ghio. Le più vicine alla scelta sembrano essere Angela Caloisi e Giorgia, ma c'è chi è convinto che sarà proprio la corteggiatrice campana la sua scelta. Ester Glam, che ha lasciato il programma proprio nell'ultima puntata in onda del trono classico, ha infatti dichiarato che quella di Paolo sarà una decisione scontata: "È una scelta molto scontata e soprattutto la più facile che possa fare, Angela Caloisi" ha confessato in un'intervista rilasciata a NewsUeD. Andrà davvero a finire così? (Anna Montesano)

PAOLO PRONTO AD USCIRE DALLO STUDIO?

Dei tronisti che hanno cominciato la loro avventura a settembre è rimasto solo Paolo Crivellin. Mattia Marciano, Sabrina Ghio e Alex Migliorini hanno già scelto mentre Paolo ha preferito aspettare ancora un po’. Il grande momento, però, potrebbe essere arrivato. Nella registrazione odierna del trono classico di Uomini e Donne, infatti, Crivellin potrebbe sorprendere tutti annunciando di essere pronto per la scelta. Il trono di Paolo è stato non ricchissimo di emozioni ma vero. Il pubblico, infatti, è convinto che il tronista abbia fatto un percorso lineare dando importanza alle ragazze che lo hanno davvero colpito. A contendersi il cuore del tronista nella scelta finale potrebbero essere Giorgia Caldarulo, la ragazza che è riuscita a strappare un bacio al tronista e Angela Caloisi, la corteggiatrice con cui, nelle ultime puntate del trono classico, Paolo ha avuto diversi battibecchi. I fans di Uomini e Donne sono convinti che una delle due sarà la scelta di Crivellin che, essendo single da diverso tempo, ha voglia d’innamorarsi davvero.

PAOLO CRIVELLIN PRONTO ALLA SCELTA?

Dopo quasi tre mesi sul trono classico di Uomini e Donne, Paolo Crivellin potrebbe essere finalmente pronto alla scelta. Chi sperava, però, in un ritorno in studio di Ester Glam resterà deluso. L’ex corteggiatrice, dopo aver abbandonato il programma, su Instagram, ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a non corteggiare più Paolo Crivellin. “Ho deciso di intraprendere un percorso televisivo esponendomi sia ai complimenti che alle critiche. Quindi credo che sia giusto spiegarvi come sono andate le cose. Nel momento in cui ho riscontrato nel ragazzo che stavo corteggiando caratteristiche che non avrei visto vicino a me fuori da quel contesto ho preferito andarmene”, ha fatto sapere sui social. Ai microfoni del portale Isa e Chia, poi, Ester ha aggiunto: “Ho deciso di andarmene perché ho visto un Paolo molto contraddittorio: non corrispondeva mai quello che diceva a quello che poi invece faceva. Ho visto una persona che non è riuscita a buttare giù tutti i muri e a lasciarsi andare, e soprattutto non ha saputo apprezzare le mie dimostrazioni, ma si è battuto per qualcosa di più fatuo e sfuggente. Insomma se avessi visto fin da subito questo lato di lui, non lo avrei corteggiato. Credo che sia abbastanza!”. Nessun ripensamento, dunque, da parte di Ester Glam che poi l’addio al programma continua ad essere molto seguita dal pubblico.

© Riproduzione Riservata.