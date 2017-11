RADIO ITALIA LIVE/ Il concerto di Francesco Gabbani su Real Time

Stasera, mercoledì 22 novembre, alle 21.10 va in onda Radio Italia Live su Real Time. Il protagonista del secondo appuntamento è Francesco Gabbani

22 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Francesco Gabbani

Questa sera, mercoledì 22 novembre alle 21.10 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre free), va in onda il secondo appuntamento con Radio Italia Live dedicato a Francesco Gabbani, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Dopo il quinto platino con “Occidentali’s Karma”, il platino di “Tra le Granite e le Granate” e un tour estivo di 44 date, Gabbani sarà protagonista di un concerto esclusivo per i suoi fan all'interno dell'auditorium di Radio Italia. Il cantautore di Carrara regalerà al pubblico una selezione di 9 brani accompagnato dalla sua band composta da Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra). Tra i brani in scaletta non mancheranno le nuove hit “Tra le granite e le granate” e “ Pachidermi e pappagalli”, ma anche i successi sanremesi “Amen” e “Occidentali’s Karma”. Prima della performance, Francesco Gabbani è stato intervistato dalla speaker di Radio Italia Manola Moslehi, affiancata dallo speaker Mirgo Mengozzi. I concerti di Radio Italia Live sono trasmessi, oltre che su Real Time, in contemporanea anche su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 del digitale terreste) e in streaming su radioitalia.it. Le puntate possono essere seguite anche sui social network di Radio Italia (Facebook e Twitter @RadioItalia) e Real Time (Facebook e Twitter @realtimetvit). L’hashtag ufficiale è #RADIOITALIALIVE.

IL NUOVO SINGOLO: LA MIA VERSIONE DEI RICORDI

Lo scorso 17 novembre Francesco Gabbani ha pubblicato il cofanetto “Magellano Special Edition”, che contiene l'intero album “Magellano”, già disco di platino, e un CD dal vivo registrato durante l'ultimo tour del cantante che si intitola “Sudore, fiato, cuore”. Venerdì 24 nove ore arriverà in radio il nuovo singolo “La Mia Versione Dei Ricordi”: “È un brano a cui tengo particolarmente perché mostra un aspetto di me intimista ed emozionale. Finora i fan hanno visto solo la componente ironica e provocatoria. 'La Mia Versione Dei Ricordi' racconta la fine di un amore in cui tutti e due tendono a sostenere una propria versione dei fatti, che non risponde alla verità assoluta”, ha detto il cantante ai microfoni di Radio Italia. Il video del singolo è stato girato in Alta Badia. Infine il prossimo 20 gennaio Francesco Gabbani terrà un concerto - il primo in un palazzetto - al Mandela Forum di Firenze. Dopo il concerto Gabbani ha annunciato che si prenderà un periodo di riposo per poi iniziare a lavorare su un nuovo progetto, che però non uscirà nel 2018.

© Riproduzione Riservata.