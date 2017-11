STRISCIA LA NOTIZIA/ Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano dopo la puntata mini di ieri

Striscia la notizia, puntata di oggi mercoledì 22 novembre 2017, in onda su Canale 5 alle 20.40. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano dopo l'edizione ridotta di ieri.

22 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Striscia la notizia su Canale 5

Questa sera, mercoledì 22 novembre, alle 20.40 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, condotto come sempre da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Ieri sera il tg satirico di Antonio Ricci è andato in onda in “edizione tascabile” per lasciare il posto alla diretta del match di Champions League tra Napoli e Shakhtar Donetsk, che si è concluso con la vittoria della squadra italiana. La puntata di Striscina La Notizina, durata meno di 10 minuti, ha registrato una media di 4.528.000 spettatori con uno share del 17.8%. Solo due i servizi proposti: il Vespone on the road all’attacco dei girini e Striscia lo Striscione di Cristiano Militello. Stasera, invece, Striscia tornerà in onda nella classica versione che anticipa i programma della prima serata di Canale 5 (oggi la soap opera spagnola Il segreto). In studio ritroveremo al fianco dei due conduttori le veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

NICOLA PORRO CONTRO ANTONIO RICCI

Nicola Porro, conduttore di Matrix, sospetta che Antonio Ricci abbia "architettato" un tranello nei suoi confronti: “Sappiate che i prossimi fuori onda che andranno su Striscia riguardo al sottoscritto sono falsi e girati da un attore”, ha scritto il giornalista in un articolo pubblicato su Il Giornale. Porro ha poi attaccato duramente l’ideatore del tg satirico che ha appena festeggiato 30 anni: “Antonio Ricci tecnicamente e volgarmente si può definire uno str**zo. Per questa sua qualità ha avuto il successo televisivo che merita. C'è chi lo ricorda per Fantastico, chi per i Te li do io... del suo amico di parrocchia Beppe Grillo, altri per il capolavoro Drive In, il pulp fiction delle tette in tv. Ma il suo capolavoro, l'essenza della sua favolosa stro**aggine, è Striscia la Notizia. Leggendo Me tapiro. Antonio Ricci intercettato da Luigi Galella (Mondadori) si capisce molto”, ha scritto. Come risponderà Antonio Ricci?

