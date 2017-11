Social House / Anticipazioni seconda puntata 22 novembre: la nuova missione dei The Show

Appuntamento a questa sera con i The Show e la seconda fase del piano dei lavori della loro Social House, l’esperimento sociale che…

22 novembre 2017 Fabiola Iuliano

The Show, stasera su Rai 4

Continuano senza sosta i lavori di restauro della social House, una casa in stato di abbandono situata a Cassina de’ Pecchi (Mi) diventata esperimento sociale grazie alla nuova mission dei the Show. Le due star di youtube Alessandro Tenace e Alessio Stigliano hanno infatti dato il via a un nuovo esperimento sociale e, con l’aiuto del popolo del web, settimana dopo settimana, cercheranno di restituire una nuova vita a una casa diroccata e abbandonata da tempo. I due youtuber per questa missione saranno supportati dal mondo virtuale, che donerà loro un contributo economico, manodopera e forniture ma anche cibo, acqua e beni di prima necessità. A supportare il lavoro di Alessandro Tenace e Alessio Stigliano, puntata dopo puntata, ci saranno anche molti vip, che si cimenteranno con i lavoro di ristrutturazione e presteranno il loro volto alla causa.

GIGI MARZULLO IN VESTE DI SUPERVISORE

Alessandro Tenace e Alessio Stigliano torneranno questa sera alle 21.00 su Rai 4 per una nuova puntata di Social House. Le due star di Youtube, infatti, saranno nuovamente alle prese con i lavori di ristrutturazione della loro social House, diretti ancora una volta dal conduttore Gigi Marzullo, che ritroveremo puntata dopo puntata eccezionalmente in veste di supervisore. Dopo aver eliminato le macerie dai locali diroccati superando la prima tappa della scorsa settimana scorsa, nella puntata in onda questa sera il duo dei The Show si ritroverà alle prese con la seconda fase del piano dei lavori, al quale contribuiranno, oltre ai tanti volontari, molti volti noti del piccolo schermo. I due operai improvvisati, avranno inoltre la possibilità di condividere passo passo la loro mission con i social grazie all'utilizzo di una rete wifi, due smartphone e un pc, unici dispositivi consentiti per coinvolgere il pubblico a casa. Quali saranno gli ospiti che accetteranno di contribuire, questa sera, alla loro nuova sfida?

