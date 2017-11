THE COMEDIANS/ Anticipazioni puntata 22 novembre: guest star Alessandro Cattelan e Bobo Vieri

Questa sera, mercoledì 22 novembre, alle 21.25 su Tv8 va in onda il secondo appuntamento con "The Comedians", la serie comedy con Frank Matano e Claudio Bisio.

22 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

The Comedians, su Tv8

Settimana scorsa ha preso il via “The Comedians”, la nuova serie comedy con Frank Matano e Claudio Bisio in onda su Tv8. La serie racconta il dietro le quinte del fittizio “Claudio & Frank Show” e in ogni episodio - 10 episodi in onda in 5 serate - segue le diverse fasi di costruzione dello show: dal concepimento al casting, dalle riunioni di produzione alle prove, fino al debutto. Accanto ai protagonisti ci sono Lucia (Susy Laude), la producer sempre sotto pressione, alle prese con il capo autore Stefano (Pietro Ragusa). Il dottor Martini (Maurizio Lombardi), il cattivissimo direttore delle produzione Sky, e la stagista Virginia (Valentina Pegorer, una delle Clubber di Pechino Express). Completa il cast Ippolita (Francesca Agostini) la figlia di Claudio. Non mancheranno “incursioni” di personaggi noti dei canali Sky: dal giornalista Fabio Caressa allo chef Carlo Cracco, da Diletta Leotta a Guido Meda, protagonista della prima puntata andata in onda lo scorso 15 novembre. Il primo appuntamento con “The comedians” ha registrato 543.000 milioni di telespettatori con share del 2%.

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Vediamo le anticipazioni dei due episodi in onda questa sera, mercoledì 22 novembre, alle 21.25 su Tv8. Nel primo episodio Frank viene chiamato a interpretare un importante ruolo nel nuovo film di Sorrentino. Claudio, invece, è alle prese con una giornalista di Vanity Fair per tracciare un suo profilo da mettere in copertina. Nel secondo episodio, il quarto della serie, Claudio e Frank devono fronteggiare il malcontento della produzione e in particolare di Altieri. Per recuperare la sua fiducia, sviluppano un piano: soffiare un importante ospite ad Alessandro Cattelan. Guest star della puntata è infatti il conduttore di X Factor 11. Inoltre ci sarà anche Bobo Vieri, che ha partecipato più volte al programma “E poi c’è Cattelan” riscuotendo sempre un grande successo con la sua rubrica "Bomber Advisor".

