THE HUNTED - LA PREDA/ Su Rai Movie il film con Tommy Lee Jones (oggi, 22 novembre 2017)

The Hunted - La preda, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 22 novembre 2017. Nel cast: Tommy Lee Jones e Benicio del Toro, alla regia William Friedkin. Il dettaglio della trama.

22 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST TOMY LEE JONES

Il film The Hunted - La preda va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 22 novembre 2017, alle ore 23.15. Una pellicola del 2013 che è stata diretta da William Friedkin (L'esorcista, Il braccio violento della legge, Vivere e morire a Los Angeles) ed interpretata da Tommy Lee Jones (la trilogia di Men in black, Non è un paese per vecchi, Il fuggitivo), Benicio del Toro (Star Wars - Gli ultimi Jedi, Guardiani della galassia, Paura e delirio a Las Vegas) e Connie Nielsen (Wonder woman, Il gladiatore, L'avvocato del diavolo). Le musiche sono state composte e arrangiate da Brian Tyler, noto per avere realizzato le colonne sonore di molti noti blockbuster hollywoodiani, fra cui numerosi film dedicati ai supereroi Marvel, come Iron Man 3, Avengers - Age of Ultron e Thor - The dark world, e diversi capitoli della saga di Fast & Furious. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE HUNTED - LA PREDA, LA TRAMA DEL FILM

Per le foreste dell'Oregon si aggira un feroce serial killer. L'uomo ha già ucciso e fatto a pezzi quattro persone. Per catturarlo viene reclutato anche L.T. Bonham (Tommy Lee Jones), un ex addestratore dei reparti speciali antiterrorismo oggi impiegato come esperto di sopravvivenza nei boschi della Columbia Britannica. L'FBI libera di uomini e mezzi la scena del crimine più recente, così, Bonham può cominciare le indagini seguendo le tracce rimaste con i suoi metodi. Bonham riesce velocemente a trovare alcune tracce della direzione presa dall'assassino. Seguendole, ben presto l'istruttore riesce a trovare proprio l'assassino. Si tratta di Aaron Hallam (Benicio del Toro), uno allievo dei tempi delle forze speciali. Dopo avere lavorato nei reparti antiterrorismo, Hallam è stato impiegato dal governo USA in una missione in Kosovo. Dal suo ritorno non è più riuscito a dimenticare gli orrori vissuti, sviluppando una forma di violenta schizofrenia che lo porta ad attaccare e uccidere chiunque lui identifichi come una minaccia. Hallam vede nello stesso Bonham un avversario, così ingaggia un corpo a corpo. Mentre i due stanno combattendo interviene Abby Durrell (Connie Nielsen), uno degli agenti dell'FBI che stavano seguendo le indagini di Bonham, conducendo all'arresto di Hallam. Durante l'interrogatorio, l'ex agente fa capire all'FBI di essere in pericolo di vita, minacciato da un'organizzazione governativa che vuole metterlo a tacere, visto che conosce particolari segreti su missioni molto riservate. Bonham conferma la versione del suo ex allievo, ma ben presto il detenuto viene preso in consegna da altri agenti governativi che lo sottraggono all'FBI. Durante il trasferimento questi tentano di uccidere Hallam, ma quest'ultimo è abbastanza veloce da metterli fuori combattimento e fuggire. Venuto a conoscenza dei fatti, Bonham si rimette sulle tracce del suo ex allievo.

