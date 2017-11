UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Giorgio Manetti, l'intervista in radio e le parole su Gemma (Trono Over)

Uomini e Donne Over, anticipazioni: ospite di Radio Fiesole, Gioglio Manetti ha parlato del dating show di Canale 5 ma anche della sua storia con Gemma Galgani...

22 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Giorgio Manetti, protagonista di Uomini e Donne

Come già ampiamente annunciato dalle anticipazioni trasmesse nelle ultime settimane, Gemma Galgani non ha ancora dimenticato del tutto Giorgio Manetti e, anche se nelle prossime puntate del trono over in onda su Canale 5 la ritroveremo indecisa fra i suoi due nuovi spasimanti, molto presto la dama abbandonerà tutti gli indugi per dichiararsi, nuovamente, al suo adorato gabbiano. Giorgio Manetti, dal canto suo, ospite del programma mattutino Milkshake in onda su radio Fiesole, sembra aver confermato, con un’intervista concessa a Veronica Maffei ed Eleonora Cortini, la sua volontà di prendere le distanze dalla torinese: “Gemma lo sapete tutti, ora non posso darvi anticipazioni (…) È una bella donna, elegante intelligente (…) una persona che ho notato subito dal mio ingresso”, ha detto infatti il gabbiano, che in maniera sibillina ha preso le distanze dalla dama ammettendo, tuttavia, di aver avuto un’iniziale scintilla nei suoi confronti.

GIORGIO MANETTI: “UOMINI E DONNE? NON C’È REGIA!”

Giorgio Manetti è stato ospite di Milkshake, programma radiofonico di Radio Fiesole condotto da Veronica Maffei ed Eleonora Cortini. Il celebre gabbiano del trono over, che ha parlato anche del suo ultimo libro, ha raccontato ai suoi fan i retroscena delle puntate di Uomini e Donne, ammettendo che tutto ciò che si vede in tv è frutto dell’improvvisazione dei protagonisti: “Non c’è regia, figuriamoci se Maria può scrivere un copione per quaranta partecipanti: tutte le settimane e tutte le storie scrivere un copione sarebbe una cosa allucinante. Il bello del programma è che le persone vanno lì al centro dello studio e si esprimono come veramente sono, nei loro difetti e nei loro pregi, come me e come tutti gli altri”. E sulle donne che ha rifiutato nel corso degli ultimi tre anni non ha dubbi: “Un giorno le raduneranno tutte e me le daranno di santa ragione”, ha detto infatti il gabbiano, che ha ammesso inoltre che in amore non dà mai niente per scontato.

