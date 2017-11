Un posto al sole / Elena riesce a rubare il quadro di Roberto Ferri! (Anticipazioni 22 novembre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 22 novembre: Elena porta a termine il suo piano e ruba il quadro di grande valore presente nell'appartamento di Roberto Ferri.

22 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Il piano di Elena verrà a portato a termine? Nella puntata di Un posto al sole di ieri la figlia di Marina sembrerà più che mai convinta a rubare il quadro di grande valore presente nell'appartamento di Roberto. A nulla è servito l'avvertimento dello stesso Andrea, che la donna aveva cercato di coinvolgere un simile pericoloso progetto. Dopo essere riuscita ad ottenere la combinazione per bloccare l'allarme di casa, la madre di Alice si preparerà a portare a termine tale piano, riuscendo anche a cogliere una situazione favorevole per crearsi un alibi. Tutto nella sua mente sembrerà andare per il meglio: Elena riuscirà a sottrarre al suo amante una simile preziosa refurtiva! I momenti di grande tesione saranno tanti nella puntata di questa sera: verrà scoperta o la farà franca, raggiungendo palesemente il suo scopo?

Un posto al sole: i primi problemi di Patrizio al Vulcano

Insieme alle vicende di Elena, che sarà grande protagonista della puntata di Un posto al sole di questa sera, la soap partenopea si concentrerà anche sul piano di Colace per incastrare Gaetano. Purtroppo, come spesso accade quando c'è di mezzo Franco, non tutto andrà per il meglio e sarà proprio Colace a subirne le conseguenze: Prisco, infatti, lo pesterà a sangue lasciandolo in stato di shock in attesa del tardivo arrivo di Peppino con Boschi. Ancora una volta il malvivente riuscirà a farla franca? Patrizio comincerà nel peggiore dei modi la sua prima esperienza al Vulcano: ha accettato la proposta di Andrea e Arianna per tentare di trovare la tranquillità economica e allontanarsi dai genitori sempre più opprimenti con lui. Ma la collaborazione con i responsabili del locale non sarà affatto facile. Arianna dovrà infatti arginare l'egocentrismo di un ragazzo, convinto di trovarsi in un ristorante stellato di grande prestigio. La realtà dei fatti però sarà ben diversa...

