Una Vita / Teresa è salva! Humilidad viene uccisa da Cayetana? (Anticipazioni 22 novembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 22 novembre: Cayetana e Mauro riescono ad intervenire appena in tempo salvando Teresa da morte certa. Humilidad invece viene ferita...

22 novembre 2017 Redazione

Non ci sarà davvero da annoiarsi nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio, nella quale un colpo di scena seguirà l'altro. Humilidad avrà in mente di portare a termine la sua vendetta, uccidendo Teresa nel momento in cui la maestra si troverà sola nell'appartamento di Acacias 38. Proprio in quei momenti, Cayetana apprenderà da Padre Fructuoso le vere intenzioni della terribile donna e correrà verso casa nella speranza di arrivare in tempo ed evitare il peggio. La stessa rincorsa disperata verrà messa in atto anche da Mauro e Ignacio, finalmente certi della pericolosità di Humilidad. Ed infatti nessuno di loro si sbaglierà: quando irromperanno nell'appartamento, la signora San Emeterio sarà pronta ad uccidere la sua rivale e solo il provvidenziale intervento di Cayetana eviterà il peggio. La dark lady sarà però costretta a colpire la donna con un corpo contundente, ferendola gravemente e riducendola a sua volta in fin di vita.

Una Vita: Mauro salva Teresa dall'arresto cardiaco

Oggi a Una Vita, Humilidad verrà fermata poco prima che accada il peggio. Ma se lei verrà colpita da Cayetana, Teresa sarà sconvolta a tal punto da restre vittima di un arresto cardiaco. Fortunatamente l'intervento di Mauro, che riuscirà a praticarle un massaggio cardiaco, eviterà che la maestra subisca le peggiori conseguenze di questo tragico momento. Una delle puntate più avvincenti degli ultimi tempi darà quindi i suoi esiti: Teresa, che se l'era vista brutta, potrà dirsi salva mentre Humilidad sarà costretta a lottare tra la vita e la morte a causa delle gravi ferite. Mauro sarà furioso con la moglie, che si è presa gioco di lui nel peggiore dei modi facendo leva sulla sua pietà. Per questo, neppure davanti all'inevitabile morte, sarà disposto a perdonarla per i tanti intrighi da lei commessi. Per Humilidad, si prospetterà quindi una morte in solitudine con il solo Ignacio in grado di provare pietà per la cara amica di famiglia.

