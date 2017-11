Uomini e Donne/ Anticipazioni: Matteo Mazzoleni, le parole a sostegno di Sabrina Ghio (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Matteo Mazzoleni ha commentato l'addio di Nicolò Raniolo e la conseguente uscita di scena di Sabrina Ghio sui social. Ecco le sue parole.

22 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Sabrina Ghio, protagonista del trono classico

Fine dei giochi per Sabrina Ghio, che con l’uscita di scena di Nicolò Raniolo e la conseguente disfatta di Nicolò Fabbri, si prepara a girare il suo ultimo atto nel salotto del trono classico. A dire la sua su questa vicenda, di recente, è stato anche Matteo Mazzoleni, che su richiesta dei suoi follower, poche ore fa, ha condiviso un filmato per commentare l’ultima fase del percorso della tronista: “Io ho appena finito di vedere adesso la puntata e visto che mi avete sempre definito più opinionista che corteggiatore dico che Sabrina si meritava l’abbraccio più grande del mondo, che purtroppo è stata la grande sconfitta di questa stagione e che si merita molto di meglio”, ha ammesso l’ex corteggiatore di Alex Migliorini che con le sue parole ricche di affetto si è unito al messaggio lasciato su Instagram qualche giorno fa da un altro ex protagonista di Uomini e Donne, Matteo Marciano. Se non volete perdervi le parole di Matteo Mazzoleni, potete cliccare qui e visualizzare il filmato (disponibile per un periodo limitato) sulle sue Instagram Stories.

LO SFOGO DI ESTER GLAM

Ester Glam, corteggiatrice di Paolo Cribellin, non ha gradito il bacio che il tronista e Giorgia si sono scambiati in esterna e, delusa dal suo comportamento, ha scelto di lasciare il parterre del trono classico. Poche ore fa, la corteggiatrice ha raggiunto i suoi follower sui social per spiegare meglio quanto accaduto e per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "Credo sia giusto spiegarvi come sono andate le cose per mettere un punto a questa vicenda", ha detto Ester Glam condividendo dei messaggi sulle Instagram Stories, "la mia decisione di alzarmi dalla sedia e andarmene non è dovuta al fatto che io volessi farmi venire a riprendere". "Nel momento in cui ho riscontrato nel ragazzo che stavo corteggiando caratteristiche che non avrei visto vicino a me fuori da quel contesto - ha aggiunto l'ex corteggiatrice - ho preferito alzarmi e andarmene, piuttosto che fare il bel faccino e due lacrimucce per impietosire la gente". Con le sue parole, anche una frecciatina avvelenata alle sue rivali: "È molto meglio farsi conoscere per ciò che si è invece che fare le vittime o farsi compatire, buttando in televisione, davanti a milioni di persone, le cose brutte che abbiamo vissuto scoprendo totalmente la nostra intimità, che , per come la vedo io, andrebbe mantenuta tale".

