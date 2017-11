Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: Gemma Galgani chiude con Riccardo (22 novembre 2017)

Uomini e Donne, oggi 22 novembre 2017 in onda il Trono Over. Gemma Galgani chiude con Riccardo ma continua con Guido. Annamaria sorprende tutti grazie ad Alfredo

22 novembre 2017 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Dopo due puntate dedicate al trono Classico, oggi la puntata di Uomini e Donne torna ad avere come protagonisti dame e cavalieri del Trono Over. Dopo un simpatico siparietto che vede protagonisti Tina Cipollari e Vincenzo, torna attuale il tema Gemma Galgani. Il video post-puntata la vede riportare alla mente la lettera scritta Giorgio Manetti, poi confessa di dover scegliere chi tra Guido e Riccardo frequentare. La dama poi fa il suo ingresso in studio e qui, dopo le solite frecciatine di Tina, Gemma si scontra con Graziella sull'argomento "ritocchini estetici". Poi ecco arrivare in studio anche i suoi spasimanti Riccardo e Guido: Gemma dichiara di essere delusa dalle loro poche attenzioni, per questo ha deciso di troncare con Riccardo mentre spera possano migliorare le cose con Guido, così ballano.

ANNAMARIA E ALFREDO: SORPRESA PER GIANNI SPERTI

Al centro dello studio torna poi Annamaria: Gianni Sperti ha preparato per lei un video con tutti i cavalieri che ha respinto, poi si arriva a quello di ora, Alfredo, con la quale la dama è uscita. A grande sorpresa Annamaria confessa di essersi trovata bene e di voler continuare la conoscenza anche se la infastidisce il fatto che il cavaliere dica che alla loro età si dovrebbero stringere i tempi. Tocca poi a Vincenzo sedere al centro dello studio: un filmato riassume la storia con Anna Maria e l'arrivo in studio di due signore per lui fra le quali Arcangelina, Vincenzo dice che tutto andava bene fra loro finché lei non gli ha detto di andare spesso in India e di frequentare l’ashram. Si conclude con Emy e Carmine che hanno iniziato a sentirsi ma la dama si dice preoccupata dalla distanza.

