Uomini e donne/ Anticipazione registrazione trono classico del 22 novembre: Paolo pronto a scegliere?

A Uomini e donne si torna in studio per una nuova registrazione del trono classico ad un passo dalla scelta di Paolo Crivellin, il tronista è pronto a scegliere e lasciare lo studio?

22 novembre 2017 Hedda Hopper

Nuova registrazione per il trono classico di Uomini e donne. I nuovi tronisti tornano in studio oggi per mettere insieme una nuova puntata che vedremo, con molta probabilità a metà dicembre e che potrebbe essere una delle ultime di questo 2017. Il programma presto andrà in pausa e questo significa che dopo le scelte di Sabrina Ghio e di Alex Migliorini vedremo poco altro. Tutto questo lascia pensare che Paolo Crivellin potrebbe finalmente essere protagonista assoluto di queste registrazioni e, in particolare, in quella di oggi in cui potrebbe annunciare la sua prossima scelta o, addirittura, sedersi al centro dello studio per chiudere il suo trono. Tutto dipenderà da quello che è successo nelle sue ultime esterne ma al momento non ci sono anticipazioni o rumors che lasciano pensare ad una scelta.

I NUOVI TRONISTI GIÀ IN CRISI?

Nei giorni scorsi le nuove registrazioni hanno lanciato i nuovi tronisti e, in particolare, la bella Sara Affi Fella. Di lei si è detto davvero tanto così da costringerla addirittura a fare una diretta Facebook per chiarire la questione Nicola e quello che è successo. La tronista ha spiegato di aver rotto con Nicola e ha deciso di darsi una seconda possibilità dopo mesi e mesi di dubbi dopo la fine di Temptation Island. Al momento sembra che le polemiche si siano placate ma la crisi è sempre dietro l'angolo visto che le registrazioni sono molto avanti rispetto alla messa in onda e che il pubblico da casa non ha ancora avuto modo di vedere i nuovi tronisti e, quindi, dire la loro su quello che è successo o succederà in studio al loro arrivo. Per Sara si tratta solo di un momento di bassa tensione apparente? I fan sono sicuri di sì e il suo percorso dipenderà da chi scenderà le scale per lei, arriverà davvero Nicola Panico?

