VERTICAL LIMIT/ Su Canale Nove il film con Chris O'Donnell (oggi, 22 novembre 2017)

Vertical Limit, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 22 novembre 2017. Nel cast: Chris O'Donnell e Robin Tunney, alla regia Martin Campbell. La trama del film nel dettaglio.

22 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST CHRIS O'DONNELL

Il film Vertical Limit va in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 22 novembre 2017, alle ore 21.25. Una pellicola d'avventura del 2000 che è stata diretta da Martin Campbell e interpretata da Chris O'Donnell, Robin Tunney, Bill Paxton, Scott Glenn e Izabella Scorupco. Chris O'Donnell, che interpreta il personaggio protagonista di Peter Garrett, è un famoso attore e produttore americano, tra le sue pellicole più famose citiamo Scent of a Woman - Profumo di donna, Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, Una folle stagione d'amore, The Sisters - Ogni famiglia ha i suoi segreti e Cani & gatti - La vendetta di Kitty. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

VERTICAL LIMIT, LA TRAMA DEL FILM

Boyce Garrett è intenzionato a salire in vetta al Monument Valley in compagnia di Peter ed Annie, i suoi figli. Durante la scalata il trio viene bruscamente travolto dai due scalatori poco esperti che precipitano al suolo non sopravvivendo all'impatto. L'incidente ha indebolito le strutture che tenevano i tre Garrett saldamente ancorati alla roccia e così Boyce ordina a suo figlio Peter di tagliare la corda che lo sorregge, così da alleggerire il carico ed evitare che tutti e tre precipitino al suolo. Incerto sul da farsi, Peter scolta il consiglio del padre e Boyce precipita nel vuoto. Trascorrono circa tre anni dal quel tragico giorno e nel frattempo Annie è ormai una scalatrice esperta, impegnata nel tentare di scalare il monte K2. Per le sue straordinarie abilità viene ingaggiata per guidare una spedizione proprio sul K2 affiancata da Tom McLaren. Peter, che negli anni ha detto addio all'alpinismo diventando un fotografo, si trova in Pakistan per lavoro e si precipita al campo base della spedizione per sostituire un suo collega infortunato. La spedizione, finalmente, ha inizio ma una violenta tormenta di neve scaraventa parte degli alpinisti al suolo. Solo tre scalatori, compresa Annie, riescono a sopravvivere. Peter, scontrandosi con le altre persone presenti al campo base, decide di pianificare un'azione di soccorso avendo perso i contatti con i membri della spedizione.

© Riproduzione Riservata.