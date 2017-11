VINCENZO DI UOMINI E DONNE/ Tina Cipollari torna all'attacco: nuovo siparietto tra i due (Trono Over)

Vincenzo di Uomini e Donne, il cavaliere del trono over fa perdere la testa a Tina Cipollari? E' lui il tallone d'achille dell'opinionista del programma di Maria De Filippi.

22 novembre 2017 - agg. 22 novembre 2017, 14.56 Stella Dibenedetto

Vincenzo di Uomini e Donne

Un inizio puntata davvero divertente quello della nuova puntata di Uomini e Donne. Oggi abbiamo in studio dame e cavalieri ma è Tina Cipollari ad aprire la puntata con un'osservazione. L'opinionista punta subito l'accento sull'abbigliamento di Vincenzo: "Ma che ti sei messo il giubbotto di quando ci si ferma in autostrada?" chiede la Cipollari, scatenando l'ilarità del pubblico. In effetti il cavaliere ha indossato un outfit in verde "evidenziatore", con tanto di scarpe abbinate che alla Cipollari ricordano quasi i catarifrangenti. Vincenzo chiede poi di ballare con Tina e da qui ha inizio un siparietto molto divertente che vede l'opinionista scappare da Vincenzo che la insegue per avere la possibilità di ballare con lei sulle note di una nota e bellissima canzone di Gianni Morandi. (Anna Montesano)

NUOVI SCONTRI CON TINA

Dopo Gemma Galgani, è Vincenzo il protagonista del trono over di Uomini e Donne che fa perdere maggiormente la pazienza a Tina Cipollari. L’opinionista del programma di Maria De Filippi ha puntato Vincenzo sin dal primo giorno non gradendo il suo atteggiamento orgoglioso e a tratti strafottente. Tina è convinta che il cavaliere non abbia alcuna voglia di conoscere una donna con cui iniziare una vera storia d’amore e che sia arrivato in trasmissione solo per avere il suo momento di popolarità. Nonostante le critiche che sta ricevendo da Tina Cipollari, Vincenzo va avanti per la sua strada, per nulla intenzionato a lasciare il programma dandola vinta a Tina. Vincenzo, infatti, continua a ribadire di voler trovare l’amore e, chiusa la storia con Annamaria con cui sembravano esserci le premesse per una storia vera e importante, si è già tuffato in una nuova conoscenza. Vincenzo, infatti, sta già conoscendo Arcangelina. Sarà la dama giusta?

CRISI TRA VINCENZO E ARCANGELINA

Vincenzo, dopo aver chiuso la conoscenza con Annamaria, ha cominciato a frequentare Arcangelina. I due sono già usciti insieme e sembravano andare d’amore e d’accordo al punto che Tina Cipollari sperava in un lieto fine per i due, ma già nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne avverrà il colpo di scena. Al centro dello studio, infatti, Vincenzo e Arcangelina parleranno della loro conoscenza. Il cavaliere, in particolare, frenerà sul rapporto con la dama a causa di alcune divergenze. Vincenzo si prenderà del tempo non volendo affrettare i tempi per poi pentirsene. La decisione del cavaliere farà nuovamente infuriare Tina, stanca di vedere in trasmissione delle persone che non cercano davvero l’amore, obiettivo principale del programma. Tra Vincenzo e Arcangelina, dunque, è tutto finito? Il cavaliere volterà definitivamente pagina o si prenderà solo del tempo per decidere? Ad oggi non sembrano esserci le premesse per un lieto fine.

© Riproduzione Riservata.